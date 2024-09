Alex Dobrescu a ajuns la psiholog! Fostul Cristinei Cioran vrea să se întoarcă la familie: „Am vorbit și cu preoți”

Alex Dobrescu a început să fie măcinat de regrete. Fostul iubit al Cristinei Cioran a mărturisit că se căiește pentru greșelile pe care le-a făcut până acum și vrea să își spele păcatele. Bărbatul a căutat ajutor la psiholog, dar și la preoți. Acum, speră ca fosta prezentatoare TV să îl ierte și să își recupereze familia.

Alex Dobrescu a mărturisit că îi este foarte dor de fetița lui. Nu a mai văzut-o de la marele scandal avut cu actrița în apartamentul în care au locuit împreună. Însă mai are de așteptat încă patru luni și jumătate din cele zece până la încheierea ordinului de restricție împotriva Cristinei Cioran și a micuței sale. În acest sens, bărbatul poartă și o brățară de monitorizare. Totuși, speră să se întoarcă la familie.

Magistrații i-au respins lui Alex Dobrescu apelul de revocare al ordinului de restricție pe care îl are împotriva fostei iubite și a fiicei sale. Așadar, zilele trecut, bărbatul a depus o nouă cerere în speranța că va reuși să își vadă, în cele din urmă, micuța.

Alex Dobrescu susține că regretă greșelile pe care le-a făcut și își dorește foarte mult să facă iar parte din familie. Dorul de fiica sa l-a afectat enorm, motiv pentru care a ajuns la psiholog. Mai mult decât atât, fostul iubit al Cristinei Cioran a căutat ajutor și la preoți.

„Nu mai pot, ma simt dezrădăcinat, mi-e dor de familie. Am făcut acum o nouă cerere de revocare a ordinului, pe noua lege. Trăirile personale și liberul arbitru nu au legătură cu ce scrie în lege.

Să vedem acum, poate scap de brățară. Și două luni dacă aș recupera cu fetița contează enorm. Dacă nu se va rezolva, asta e, aștept să treacă cele patu luni rămase. Apoi vreau să mă întorc la familie.

Stiu, am greșit nu se va mai repeta. Am fost și la psiholog, am vorbit și cu preoți și cu duhovnicul, dar nu au ei ce să-mi spună din afară când eu știu că regret. Psihologul mi-a zis să nu mai răspund provocărilor, dacă-mi iubesc familia.”, a declarat Alex Dobrescu pentru Fanatik.