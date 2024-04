Scandal monstruos între Cristina Cioran și tatăl fiicei sale, la doar câteva luni distanță de când bărbatul încerca să reînnoade idila. Între cei doi nu mai există cale de împăcare, iar Alex Dobrescu aduce acuze grave fostei iubite, după ce aceasta a cerut un ordin de restricție împotriva lui. El spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că actrița nu i-ar fi restituit un telefon și mai multe haine scumpe și nu vrea să-i dea nici buletinul. Mai grav, adaugă bărbatul, vedeta TV nu l-ar lăsa să-și vadă fiica pe care o au împreună.

La doar câteva luni distanță de când, prin intermediul CANCAN.RO, Alex Dobrescu își declara public dragostea pe care i-o poartă Cristinei Cioran și faptul că va face orice pentru a redeveni din nou un cuplu, bărbatul spune că nu vrea să mai audă vreodată de fosta sa iubită.

Mai mult, acesta îi aduce acuzații grave actriței, despre care spune că-i interzice să-și vadă fiica.

„Nu am mai văzut-o pe Ema de mai bine de trei săptămâni. Ea nu mă lasă. Mă șicanează tot timpul. Eu chiar mi-am dorit să formăm din nou un cuplu, ca fiica noastră să crească împreună cu ambii părinți, dar nu s-a putut. Nu vreau să mai aud de ea. Am fost sincer când am spus că e femeia vieții mele, dar asta nu înseamnă că nu va putea fi detronată de o altă pretendentă. Am deja o altă iubită, mult mai tânără”, a declarat Alex Dobrescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Recent, Cristina Cioran a cerut și a obținut un ordin de restricție împotriva tatălui fiicei sale, pe care l-a acuzat de violență.

„Hainele mai scumpe nu mi le-a dat, probabil le-a vândut”

În același timp, Dobrescu spune că actrița nu i-ar fi înapoiat toate hainele și nici buletinul.

„Mi-a trimis o parte dintre haine în saci de gunoi, prin intermediari, după mai bine de trei săptămâni de când am vrut să le iau. Hainele mai scumpe nu mi le-a dat, probabil le-a vândut. Mi-a oprit și unul dintre telefoane, precum și buletinul care și acum e la ea”, a adăugat acesta.

„Copilul trebuie să crească cu ambii părinți”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Și-au aruncat cuvinte grele în acel moment. La doar câteva luni însă, ambii afirmau că au lăsat în urmă orice neînțelegere de dragul fiicei lor. Și se părea chiar că vor forma dn nou un cuplu.

„Cristina este femeia vieții mele. Noel (n.r fiul său dintr-o altă relație) își iubeste surioara, îi face cadouri din ce strânge la pușculiță. E deosebită relația lor. Cristina e o mamă devotată pentru amândoi. Implicată la maxim. Nu locuim încă împreună, dar suntem inseparabili. O voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți.

Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc”, spunea acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

