Alex Dobrescu a scăpat de ordinul de restricție! Imagini emoționante din momentul în care și-a cunoscut fiul

După aproape un an în care nu a avut voie să ia legătura cu Cristina Cioran, Alex Dobrescu a trăit, în sfârșit, momentul mult așteptat. Ieri, acesta și-a cunoscut fiul nou-născut, Max, într-o zi plină de emoții și bucurie.

Nașterea lui Max pe 14 februarie a fost un eveniment pe care Alex Dobrescu l-a trăit de la distanță, cu sentimente contradictorii, fără a putea fi aproape de Cristina Cioran în acele momente. Acum, la câteva zile după venirea pe lume a micuțului, tatăl și fiul au avut, în sfârșit, primul lor contact.

”A fost o noapte întunecată în primul rând. În al doilea rând a fost plină de sentimente contradictorii, pentru că nu știu exact ce se întâmplă, cum puteam să știu în mod normal, dacă aș fi putut să iau parte aici. În același timp am fost și emoționat, și fericit, și puțin trist! Sentimente contradictorii! (…) Noi nu avem voie să vorbim nici prin mesaje, dar cum am spus și până acum, am vorbit doar prin terți și prieteni comuni m-au anunțat că este totul bine”, a spus Alex Dobrescu, la Viața fără filtru, după ce s-a născut micuțul.