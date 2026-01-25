Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026

Luni, 26 ianuarie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 90 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul YouTube ProMotor România.

Este al doilea episod difuzat în 2026 și marchează revenirea formatului cu o ediție dedicată industriei auto, motorsportului și strategiei de brand într-o perioadă de tranziție accelerată.

Podcastul este găzduit de Luci Popa, iar invitatul ediției este Alex Șeremet, PR Manager al BMW România. Episodul este realizat cu sprijinul sponsorilor eMAG, Bilbor și Sanador.

Discuția pornește de la parcursul profesional al lui Alex Șeremet și de la modul în care a ajuns să activeze în zona de PR automotive, un domeniu aflat la intersecția dintre comunicare, strategie de brand și pasiune pentru mașini. Contextul este extins către implicarea României în motorsport, mai ales în perspectiva Dakar 2026, unde proiectele Dacia și performanțele lui Mani Gyenes plasează din nou România pe harta competițiilor internaționale.

Un punct central al episodului îl reprezintă analiza anului 2025, descris ca un an record pentru compania la care lucrează pe piața locală. Alex Șeremet explică factorii care au făcut diferența și ce înseamnă, poziția de lider în segmentul premium într-o piață tot mai atentă la prețuri, costuri și valoare pe termen lung.

Discuția continuă cu o radiografie a clientului din România, cu accent pe schimbările de comportament, așteptările față de electrificare și modul în care brandul încearcă să păstreze echilibrul între noile tehnologii și tradiția experienței de condus.

Episodul abordează și viitorul apropiat al mărcii, odată cu lansările pregătite pentru 2026. Sunt discutate așteptările legate de viitorul BMW iX3 și de noua generație de modele construite pe arhitectura Neue Klasse, atât din perspectivă de produs, cât și de percepție a brandului.

Un alt subiect important este organizarea BMW Motorrad GS Trophy în România, un eveniment care confirmă poziția pieței locale în strategia globală BMW Motorrad. În final, sunt atinse și teme precum Concursul de Eleganță de la Sinaia și principalele evenimente și lansări BMW programate pentru 2026, la nivel local și internațional.