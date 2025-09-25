Alex Velea, dezvăluiri despre TRAUMA prin care trece Antonia: ”Au nenorocit-o psihic!”

Antonia și Alex Velea sunt unul dintre cele mai longevive și cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. De-a lungul timpului, cei doi au reușit să ajungă la inimile multor oameni, dar și să atragă multe critici. Puși sub lupă mereu de internauți, cuplul a trecut prin multe perioade grele.

Alex Velea și Antonia au împreună doi băieți și se bucură de o carieră de succes, dar nu au reușit să ajungă la inimile tuturor fanilor. Relația lor a fost intens discutată încă din momentul în care s-au afișat prima data împreună și continuă să fie și în prezent.

Alex Velea, despre hate-ul din online

Artistul a dezbătut acest subiect pentru prima dată și a mărturisit că el și Antonia s-au confruntat cu foarte multe critici din partea oamenilor.

„Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați. Suntem judecați pentru diverse. Lumea tot mereu găsește nod în papură, că facem ceva greșit. Bine, pe lângă lucrurile care le plac la noi, găsesc mereu câte ceva contradictoriu. Că de ce fac reclamă la cazinou, că de ce fac nu știu ce. Adică o pun și într-o lumină, de așa manieră, încât par un personaj malefic. Nu înțeleg niște aspecte ale vieților noastre de cântăreți și cum e treaba asta cu imaginea, cum trebuie să-ți o vinzi sau să nu-ți o vinzi, cât ești pe val, cât nu mai ești pe val, că așa ca artist poți să agonisești, dar după o vârstă, că noi până la 30 de ani n-am pus un leu deoparte, că de ce faci niște compromisuri dacă vreți. (…) Au nenorocit-o psihic că nu știe să vorbească bine românește. Ea până la 19 ani a stat în America, ea nu a avut timp să recupereze”, a declarat Velea în cadrul podcastului lui Teo Trandafir.

Alex Velea a dezvăluit faptul că Antonia este profund afectată de criticile din online, dar că nu lasă acest lucru să o acapareze, copiii fiind mereu pe primul loc. Cei doi încearcă să nu asculte gurile rele și să își îndeplinească rolul de părinți cât mai bine posibil.

„Suntem niște personaje controversate. Și când nevasta mea mai pică, așa, în treaba asta cu tristețe, depresie mult spus, pentru că nu avem timp să avem depresie, pentru că avem copiii noștri, să avem grijă de ei. Nu pot să ne vadă stând și plângându-ne de milă. Încerc să fiu alături cu tot ce îmi stă în putință, de la vorbele calde de parteneri de viață, la stilul, hai, mă, mergem mai departe, că până la urmă suntem noi. Nu te ridici tu, nu te ridică nimeni. Lets go, hai să facem treaba”, a mai spus Alex Velea.

CITEȘTE ȘI:

Alex Velea, schimbări importante în carieră! A semnat cu Pro TV, iar publicul o să îl vadă într-o nouă ipostază: „Sunt foarte fericit”

Antonia a fost OPERATĂ în mare secret. Primele declarații ale artistei: „Mă voi întoarce!”