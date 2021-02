Alexandra Dinu nu a știut să folosească butonul „X” la Românii au Talent. Andra Măruță a ajutat-o

Sezonul 11 Românii au talent a început cu o surpriză pentru toți fanii emisiunii. Juriului i s-a alăturat Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, care a trebuit să fie pusă în temă cu tot ceea ce înseamnă această resposabilitate.

Și, pentru că niciun om nou într-un domeniu sau într-o postură nu le poate face pe toate bine de la început, pentru că nu știe, veterana Andra s-a oferit să o ajute.

Într-o pauză de filmări, Andra i-a arătat Alexandrei Dinu cum se folosește butonul roșu, cel care întrerupe actul artistic al persoanei aflate pe scenă și de care toți concurenții se tem.

Andi: „Facem niște teste, ca să vedem cum se apasă astea?”

Andra: „Apeși o dată, iar când apeși încă o dată, îl faci alb” i-a spus artista, Alexandrei Dinu, care imediat a înțeles cum funcționează butonul roșu.

Pentru că toată lumea s-a întrebat cum anume s-au desfășurat filmările pentru Românii au talent, iată răspunsul. Spectatorii au lipsit cu desăvârșire, însă aplauzele nu au lipsit deloc. Pentru a suplini lipsa oamenilor din sală, organizatorii și producătorii emisiunii au plasat monitoare uriașe, acolo unde au fost „puși” spectatorii, astfel încât concurenții să se poată bucura de reacții în real-time.

În sălile de filmare au fost prezenți doar jurații, Andra Măruță, Florin Călinescu, Andi Moisescu și proaspăt-venita Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, dar și echipa de filmare.

Emisiunea a putut fi realizată doar cu resursele corecte și indicate, pe timp de pandemie, astfel încât nimeni să nu poată fi pus în pericol.

Actrița Alexandra Dinu i-a luat locul.

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!” spunea Alexandra Dinu.