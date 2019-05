Alexandra, ex-Insula Iubirii, fotografie șocantă pe patul de spital: ”Mă simțeam călcată de tren…”

Atunci când treci prin două operații în aceeași zi nu poți avea o stare excepțională. Totuși, Alexandra, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și-a luat inima în dinți și a postat o fotografie de pe patul de spital. Totul s-a întâmplat după ce vedeta a suferit două operații – la sâni și la nas.

Recunoaște că s-a simțit ca și cum ar fi fost ”călcată de tren” și scrie că nici nu putea respira. Nu a fost vorba de o durere insuportabilă, dar în ceea ce privește ”dormitul pe spate” a fost totul foarte dificil.

„Având în vedere că am făcut şi rinoplastia în aceeaşi zi, mă simţeam călcată de tren. Simţeam o presiune pe piept, asemănătoare cu febra musculară şi pe nas nu puteam respira. Nu am simţit durere insuportabilă, mai dificil a fost cu dormitul pe spate, timp de o lună, având în vedere că eu ador să dorm pe burtă”, a recunoscut Alexandra.

Alexandra Diaconescu, scandal cu Diana și cu…fostul!

Alexandra Diaconescu și-a exprimat în trecut o părere tranșantă în ceea ce îi privește pe Aurel, fostul iubit, și Diana, la rândul ei, fostă concurentă.

„Voi incepe prin a vă mulțumi pentru mesajele trimise si pentru empatia de care ati dat dovadă. Din respect pentru producție și pentru oamenii ce ne-au fost alături din spatele micilor ecrane o lungă perioadă de timp am decis să intru în legătură directă astăzi pentru a-mi exprima părerea în legătură cu noul cuplu ” Diana și Aurel”. Nu vreau să mai fiu asociată cu ei sau să mai fiu implicată în vreun fel în acest subiect. Comportamentele noastre vorbesc de la sine iar deciziile pe care le luăm în viață ne definesc ca oameni. Menționez că a fost ultima oara când am discutat pe acest subiect și sper să îmi respectați decizia. Suntem oameni liberi și avem dreptul să ne trăim viața după bunul plac (Eu aleg să nu o fac la TV, dorindu-mi intimitate!) Fiecare este construit într-un anumit fel, trăind după valorile și propriile principii. Indiferent de următoarele subiecte nu va mai exista vreo reacție din partea mea. Am lucruri mult mai importante de făcut si nu-mi pot consuma energia inutil. KARMA HAS NO MENU, YOU GET SERVED WHAT YOU DESERVE (Karma n-are meniu, primești ceea ce meriți)!” au fost cuvintele postate de către Alexandra.