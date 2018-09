Alexandra Harra s-a căsătorit și își dorește să devină mamaă cât mai repede posibil. Nu mulți știu însă că fiica clarvăzătoarei Carmen Harra ascunde un secret care îi poate da peste cap toată viața.

Întrebată de CANCAN.RO, înainte să se căsătorească, dacă a fost tentată sa se filmeze în timp ce face amor cu iubitul ei, Alexandra a recunoscut că a a făcut asta deja.

”A, da… Si chiar am facut asta inainte, dar este numai pentru noi doi. Niciodata nu as da asa ceva la altcineva. Daca fac un filmulet (n.r. erotic) cu prietenul meu, il fac cu telefonul meu. Nimeni nu-l are. Daca vrea cineva sa vada un filmulet cu mine, ar trebui sa-mi fure telefonul. Numai asa ar putea sa vada. Pe telefonul lui nu sunt. Numai pe telefonul meu. El stie ca nu ii dau voie sa ma filmeze cu telefonul lui, numai eu am voie sa filmez cu telefonul meu. Si eu le pastrez bine (…) am dat de belea daca-mi dispare telefonul vreodata. Dar il tin langa mine tot timpul. Oricine care se pricepe la telefoane poate sa-l deblocheze si sa-l acceseze. Dar, atata timp cat imi tin telefonul aproape, nu cred ca vor fi probleme”, arecunoscut atunci Alexandra Harra.

În America, filmulețele cu vedete în acțiune în dormitor ”la modă”. Unde mai pui că, din aceasta „afacere” ies, uneori, câteva milioane de dolari. În plus, și nivelul maxim de publicitate e atins într-un timp record.

“Pe Kim Kardashian a ajutat-o foarte mult filmulețul erotic, dar eu nu mă gândesc la asta, am ambiții mult mai mari”, a recunoscut fiica lui Carmen Harra.

“Semănăm foarte mult din punct de vedere fizic. Avem sânii mari, talia subțire și un posterior mare, dar corpurile noastre sunt, totuși, diferite. E mai scundă decât mine. Da, suntem două femei voluptoase și avem un stil de viață cu adevărat strălucitor. Dar numai că eu am mai mult creier, cred, decât are ea. Pentru că toata lumea își dă seama când își deschide gura, nu prea are multe lucruri profunde sau deștepte de spus. Sunt cu un pas înaintea ei din punct de vedere intelectual”, a mai spus Alexandra.