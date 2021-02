Alexandra Stan, obligată să părăsească Survivor România, iar Marinela din echipa Războinicii a fost descalificată: “Medicul a decis că nu mai poate continua competiția”. Problemele de sănătate cu care se confruntă cântăreața

Alexandra Stan a fost obligată să părăsească “Survivor România” din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Anunțul trist a fost făcut de Daniel Pavel, care a subliniat în timpul unui discurs eforturile uriașe pe care le fac participanții celor două echipe: “Faimoșii” și “Războinicii”. Când a auzit veștile, tânăra artistă a avut lacrimi în ochi… de altfel, ea nu și-a putut stăpâni lacrimile nici în timpul declarațiilor pe care le-a făcut la ceremonia specială. Tot aseară, Marilena, concurenta “Războinicilor”, și-a cerut eliminarea în cadrul unui discurs emoționant care a adus lacrimi în ochii ei și ai coechipierilor.

Alexandra Stan, nevoită să părăsească “Survivor România” din cauza problemelor de sănătate

În vârstă de 31 de ani, Alexandra Stan a fost supusă unor analize medicale în timpul competiției din Republica Dominicană, iar rezultatele au indicat faptul că ea nu poate continua jocul atât din punct de vedere psihic, dar și fizic.

“Dragi concurenți, Faimoși, Războinici, ne aflăm la un Consiliu de urgență. Circumstanțele speciale din ultimele zile au determinat existența acestui Consiliu de urgență și trebuie să stăm de vorbă. Competiția «Survivor România» este o competiție 100% reală. Este o competiție la care toate datele voastre fizice, psihice, mentale, emoționale ating cotele cele mai înalte. Vă luptați nu doar cu epuizarea fizică, vă luptați cu foamea, vă luptați cu presiunea psihică, cu presiunea socială a grupurilor din care faceți parte, a echipelor voastre.

«Survivor România» este o competiție de cursă lungă, o competiție în care psihicul prevalează asupra fizicului de multe ori, în care mentalul vostru este cel care dă examen în fiecare zi și pe traseu și în taberele voastre. Efortul la «Survivor România» este unul fără precedent în viețile voastre. Situația despre care vreau să discutăm, vizează pe unul dintre voi, după o serie de analize amănunțite efectuate de acest concurent, după investigații medicale suplimentare, medicul a decis ca acest concurent, din punct de vedere fizic și psihic, nu mai poate continua competiția «Survivor România». Concurentul despre care vorbesc este: Alexandra Stan. Alexandra ai cuvântul”, a declarat prezentatorul show-ului difuzat la Kanal D.

Alexandra Stan, primele declarații după ce s-a aflat că părăsește “Survivor România”

“După cum vezi, Dan, sunt foarte emoționată, ca de obicei. Nici nu cred că se aștepta cineva să nu plâng în momentul ăsta. Așa cum ai spus și tu, «Survivor» este o competiție foarte solicitantă din toate punctele de vedere. Noi suntem aici 100% în această competiție. În primul rând, pentru că nu avem acces la familie, la prieteni, la telefon, la absolut nimic. Tot se întâmplă aici și acum. Și, în al doilea rând, lipsa hranei ne face să fim și mai prezenți, ne face să trăim și mai intens fiecare moment, fiecare ceartă, fiecare strategie (…)

Simt că mi se rupe inima acum, când i-am văzut pe colegii mei în seara asta. Sunteți foarte frumosi, aveți foarte multă viață, sunteți la o nouă etapa în chestia asta, mi-e dor de voi și o să îmi fie. Mereu o să mă uit la fiecară emisiune. O să vă susțin pe toți, mi-aș fi dorit să pot să merg mai departe, să îmi fie mai foame, mai rău, dar vă zic să fiți puternici. Am impresia că se termină o perioadă foarte importantă din viața mea”, a spus Alexandra Stan în timp ce plângea, după cum puteți vedea în clipul de mai sus.

Marinela, concurenta din echipa Războinicii, și-a cerut eliminarea: “Psihic, nu mai pot”

“Vreau să fiu sinceră, exact cum am făcut-o și până acum. În fiecare zi, de două săptămâni, nu mă mai regăsesc. nu mai pot să ies dintr-o stare în care am intrat foarte adânc și îmi vine să plâng încontinuu. Este foarte greu ce trăiesc eu în momentul de față aici și psihic am decăzut foarte mult. Ieșirea pe care am avut-o la consiliu, în loc să fiu bucuroasă, nu am putut să mă bucur de acel premiu să spun așa pentru că eu nu mai vreau să mai continui.

Nu mai pot să continui psihic și nu mă mai motivează absolut nimic și îmi pare enorm de rău pentru echipa mea pentru că în ultimul rând eu chiar i-am tras în jos. Am simțit în ultimele zile că sunt acea verigă negativă și mă simt extrem de vinovată. Legat de cei de acasă, le mulțumesc că m-au suținut, doar că i-am dezamăgit. Eu nu mai pot să continui, simt că nu mai pot efectiv.

Nu mă mai țin picioarele, îmi amorțesc. În fiecare zi mă trezesc plângând și pot confirma și colegii. Nu mai pot! Vreau să îmi cer scuze că i-am dezamăgit și le mulțumesc că mau susținut, dar și aici și acasă voi facee ceea ce simt. E foarte importnat să fii sincer cu tine în interior. Am trăit cele mai intense clipe aici. Nu am mai trăit așa ceva niciodată și m-a făcut să depășesc anumite limite.

Mă credeam o persoană mult mai tare, dar am descoperit că am un psihic foarte slab. Nu îmi este rușine să ridic mâna și să spun că nu mai pot. Nu îmi este rușine. Deși sunt o luptătoare și asta am vrut să dau dovadă tot timpul. În primele săptămâni am dat totul și cred că rezervele mele s-au terminat. Nu mai pot și nu mai vreau”, a declarat concurenta cu lacrimi în ochi.