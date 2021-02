Prima căsătorie de la „Survivor România”! Faimoasa a fost cerută chiar de Ziua Îndrăgostiților. „Facem nunta, gata”

Emoții mari, avalanșe de sentimente și lacrimi au fost de Ziua Îndrăgostiților la „Survivor România”. Mai mult, a avut loc și prima cerere în căsătorie, Elena Marin a primit un mesaj emoționant de la logodnicul său, care pare gata de nuntă.

Zilele trecute, faimoșii au câștigat jocul de comunicare iar drept recompensă au primit chiar de Ziua îndrăgostiților mesaje de acasă, de la persoanele dragi. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost atunci când Elena Marin a văzut mesajul transmis de logodnicul ei, Andrei. Bărbatul a cerut-o în căsătorie și a asigurat-o că o așteaptă acasă să facă nunta.

„Înainte de a fi contactat de cei de la Survivor România pentru mesajul de Ziua Îndrăgostiților, mă tot gândeam la ce să îi scriu. Bănuiam că trebuie să fie un mesaj scurt, așa că am vrut să îl fac cât mai dens cu putință, să îi explic sentimentele mele în câteva cuvinte, dar să o fac să fie mai puternică decât a fost până acum.

Mesajul meu a fost, în fapt, și o cerere în căsătorie. Noi suntem logodiți, la Biserică, dar așa cum am explicat, nu am cerut-o de soție. Dar, acum, prin mesajul pe care i l-am transmis și, ca să fiu sincer, nu m-am bucurat în viața mea așa cum m-am bucurat când am văzut că a adus punct și că au câștigat Faimoșii jocul de comunicare, i-am transmis, practic, o cerere în căsătorie. Eu cred că a acceptat cererea, reacția ei a fost una care mi-a dat senzația că, acum, nu va mai avea niciun fel de îndoieli, că va crede și mai mult în noi, și, mai ales, în ea", a declarat Andrei, potrivit WOWbiz.ro.

„Facem nunta, gata”

Momentul a fost extrem de emoționant atât pentru Andrei, cât și pentru Elena, mai ales că vine după o perioadă în care Faimoasa a trecut prin clipe grele. Însă, cel mai probabil, mesajul primit de la logodnicul ei i-a dat putere Elenei, care cu siguranță se gândește acum la rochia de mireasă și la lucrurile bune ce o așteaptă acasă.

„M-am uitat la moment de vreo 50 de ori, deja. Nu mă mai satur să o văd, știu că acum va fi și mai puternică și că totul va fi perfect când se va întoarce, între noi. Facem nunta, gata, doar să se întoarcă. Și, sincer, acum mi-am dat seama ce înseamnă, cu adevărat, Survivor România, cel puțin pentru oamenii de acolo. Felul în care a reacționat Elena mi-a dat niște emoții, niște sentimente, cum nu am mai avut niciodată în viața mea. Iar dacă eu, de aici, lângă familie, lângă prieteni, cu cei dragi în jurul meu, am avut o asemenea intensitate a emoțiilor, pot doar să îmi imaginez ce a simțit ea. Și sper că a fost doar fericire.. .”, a mai spus Andrei, potrivit sursei citate.