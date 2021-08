Alexandra Stan și-a făcut recent o schimbare de look, iar acest lucru a fost rapid îmbrățișat de prietenii virtuali. Cântăreața a postat pe rețelele de socializare și procesul prin care a trecut pentru noul clip în care va apărea.

Pe rețelele de socializare, artista Alexandra Stan le-a arătat prietenilor virtuali noul look! Cântăreața a ales să își decoloreze sprâncenele, lucru pe care l-a arătat și printr-un videoclip postat în urmă cu o zi. De asemenea, aceasta și-a făcut și șuvițe roz! Artista, care se pregătea pentru o nouă zi de filmare, a trecut printr-un proces de „transformare”, iar utilizatorii de pe Instagram i-au comentat imediat: ”Superbă”, ”Succes!”, ”Frumusețe❤️”.

Printre comentariile internauților există și un mesaj din partea unui urmăritor care a ”taxat-o” pentru disputa dintre ea și prezentatorul TV Cătălin Măruță: ”Bravo ție că vrei să ieși de la naftalină pe spatele lui Cătălin Măruță. Se pare că n-ai reușit la Survivor, când te înjurau ăia și te tratau ca pe ultimul om, chiar mi-a fost milă de tine atunci. Acum ai prins glas la nume mari, doar doar o să fii iar pe val. N-o să fii! Fă muzică, nu scandal!! #YOUARELAME🤮🤮🤮”.

Alexandra Stan a mărturisit recent că a rupt orice legătură cu prezentatorul Cătălin Măruță, după ce acesta ar fi născocit câteva minciuni despre ea. Mai precis, Alexandra Stan a povestit în podcast-ul lui Damian Drăghici că prezentatorul de la Pro Tv a mințit despre ea că ar fi însărcinată.

”Detest, poate e mult spus, dar am foarte foarte, foarte dezamagită de industria din România. Pe mine nu că m-au dezamăgit, pe mine…deci au avut și ei un artist și m-au luat și m-au furat și m-au și bătut și m-au lasat în fundul gol pe stradă și m-au aruncat la gunoi. Și așa se comportă în continuare unii din industria asta cu mine, să știi.

Chiar zilele trecute, am avut o întâmplare cu Măruță. Și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra și niciodată nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie așa..adică cu toate că multa lume vorbea despre el, că ce face el la TV. A făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate că i-am zis să-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni înainte, a scris niște lucruri despre mine foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul că nu o să pot să fac copii un an, iar dacă fac oricum e challenging, adică pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor. Și el scria că nu-mi mai acopăr burta, că sunt însărcinată și chestii d-astea.

Și sincer, mi s-a parut foarte urât din partea lui și n-o să mai vorbesc niciodată și nu să o mai merg niciodată la Cătălin Măruță, în nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta. Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și toți oamenii m-au călcat în picioare”, a spus Alexandra Stan, în podcastul lui Damian Drăghici.