Alexandru Arșinel, de urgență la spital! Ce se întâmplă cu marele actor de comedie

Alexandru Arșinel este, din nou, pe mâna medicilor! Acrorul a suferit enorm după ce a fost infectat cu SARS CoV-2, iar acum are din nou de problemele de sănătate. De această dată, artistul a mărturisit că are momente când simte că îl lasă puterile, fapt care l-a adus, din nou, la spital.

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Impact.

Alexandru Arșinel și-a dorit să renunțe la scenă

Alexandru Arșinel a avut chiar intenţia de a nu mai urca pe scenă: „M-am gândit, chiar luna trecută, să mai fentez apariţiile mele pe scenă. Noroc cu prietenul Vasile Muraru. El a avut ştiinţa să mă facă să descopăr în mine însumi dorinţa de a reveni la repetiţii şi de a urca iar pe scenă. În cele din urmă, publicul mi-a oferit o nouă confirmare că mi-am ales cea mai frumoasă meserie din lume. COVID-ul, aş spune, că a fost într-un fel alături de mine doar până am intrat pe scenă. După aceea, parcă a zburat!”.

Marele artist a fost operat la inimă, în 2017, ca urmare a unui infarct, fiindu-i introdus un stent. În 2013, a suferit un transplant de rinichi, iar în timp mai multe intervenţii la coloană.

Sursa foto: Arhiva Cancan