Alexandru Cumpănașu amenințat cu moartea: “S-au folosit mijloace de intimidare la adresa mea…”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceşanu, a declarat că a primit amenințări, inclusiv ameninţări cu moartea din momentul în care a început scandalul din jurul morții nepoatei sale.

”Am primit amenințări de toate felurile. S-au folosit mijloace de intimidare la adresa mea și a familiei. În acest moment, cred că se lucrează la cedarea mea psihică sub cu tot felul de mesaje. Eu voi face plângere penală împotriva acestor oameni. Sunt și elucubrații de genul că eu mă folosesc de această dramă ca să candidez la președinție. Am obosit să tot neg această chestiune. Nu am cuvinte, nici nu știu să ce să mai spun. Este o campanie furibundă la adresa mea din partea acestui sistem odios pe care l-am întors cu fundul în sus. Eu nu mi-am asumat aceste lucruri, aceste amenințări, pentru că nu candidez la nimic. Eu mi-am asumat o luptă împotriva acestui sistem, nu ca să candidez împotriva lui Iohannis, Barna, Dăncilă sau cine dracului o mai candida. Eu nu mai pot să am grijă de familia mea și îmi reproșez acest lucru, am petrecut 2 ore cu ei în ultimele zile, dar nu voi ceda sub nicio formă în fața acestor presiuni” , a spus Alexandru Cumpănașu, la România TV.

Tavi Clonda, mesaj neașteptat pentru Alexandru Cumpănașu

”Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN😭😭😭😭😭😭😭😭. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de ora 2100 joi…😢😢😢. STATUL ESTE CEL CARE A OMORAT-O! Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret😡😡😡😡😡😡😡😡😡”, a scris Alexandru Cumpănașu.

Reacțiile internauților au fost de compasiune și de sprijin moral pentru familia aflată în suferință, numai că, printre ele, s-a strecurat și o opinie neașteptată. Este vorba despre doar câteva cuvinte scrise de… Tavi Clonda, însă ele aduc o acuzație foarte gravă la adresa lui Alexandru Cumpănașu. ”V-au cumpărat”, a scris Tavi Clonda.