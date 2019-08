Alexandru Cumpănașu, noi declarații incredibile: ”Dincă era acoperit de un fost șef de Poliție,un fost prim procuror și o fostă judecătoare”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, scrie, pe Facebook, că Gheorghe Dincă era cunoscut, frecventat și poate acoperit de patru persoane importante, respectiv un fost șef din Poliția Caracal, un fost prim procuror al Parchetului Olt, o fostă judecătoare și un politician din Olt.

“#112vreausatraiesc. NU MAI POT! AM SPUS CA VOI SPUNE TOT daca simt ca descoperirea adevarului stagneaza sau este ascunsa. Animalul de DINCA era cunoscut, frecventat, folosit si poate chiar acoperit de cel putin 4 oameni al caror anturaj merge mult in urma:

– Un fost sef din Politia Caracal care astazi este mare om de afaceri in oras

– Un fost procuror si ulterior PrimProcuror al Parchetului Olt

– O fosta judecatoare cu care Dinca si cei 2 de mai sus se cunosc de multi ani si cu care Dinca a avut o relatie “de prietenie”. Si al carei sot se pare ca a disparut si nu a mai fost gasit.

-Cel putin un politician de Olt a carui familie il cunostea pe Dinca si care l-a folosit multi ani pt diverse treburi “marunte””, a scris Alexandru Cumpănașu, sâmbătă, pe Facebook.

Unchiul Alexandrei Măceșanu susține că are numele celor patru și un martor "de o credibilitate foarte mare" și că a dat aceste nume și toate informațiile Parchetului, iar de mai bine de o săptămână nu s-a făcut nicio audiere în acest sens, pentru a se stabili dacă vreunul dintre cei patru are vreo legătură cu principalul suspect al crimelor din Caracal.

Anterior, Alexandru Cumpănașu i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Mihai Fifor, să publice, printre altele, și raportul ofițerului de poliție care a vorbit de pe telefonul personal cu Alexandra.