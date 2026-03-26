Alexandru Goran, invitat în episodul 95 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. Despre rally raid, curaj și anduranță

ProMotor aduce în prim-plan un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, programat pentru difuzare luni, 30 martie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România. Episodul 95 îl are ca invitat pe Alexandru Goran, unul dintre cei mai noi și interesanți piloți români din zona de rally raid, într-o discuție moderată de Luci Popa.

Podcastul continuă direcția editorială deja cunoscută, cu accent pe povești autentice din motorsport și experiențe reale din spatele competițiilor.

De la motocicletă de stradă la podiumuri naționale

Alexandru Goran și-a început parcursul în rally raid în 2022, într-un mod atipic. A debutat în competiția Roadbook Adventure Challenge pe o motocicletă de stradă, Suzuki Vstrom 1000, reușind să obțină locul 3 la clasa Hobby. A fost un început care avea să definească stilul său, bazat pe adaptare și progres constant.

Un an mai târziu, în 2023, a revenit în aceeași competiție și a câștigat clasa Hobby, de această dată pe o Honda CRF250X mai veche de 10 ani, pregătită chiar de el. În același an, a făcut pasul către echipa Dust Adventures Rally Team și a devenit trainer în cadrul RoadBook Academy, implicându-se activ în formarea noilor pasionați de rally raid.

Ascensiune rapidă în competițiile profesioniste

Debutul în Campionatul Național, la clasa Hobby, s-a încheiat cu o victorie clară, confirmând potențialul său. În 2024, Alexandru Goran a trecut la nivel profesionist, unde a impresionat în special în probele lungi de anduranță. A câștigat clasa M4 și a continuat să concureze pe o motocicletă Husqvarna, de asemenea pregătită tehnic de el.

Anul 2025 a adus confirmarea definitivă. Alexandru Goran a devenit campion național la clasa M3, cu trei victorii și un loc secund în cele patru etape disputate. În plus, s-a impus la clasa International în cadrul etapei europene de la Râmnicu Sărat, unde a reușit să depășească piloți din echipe consacrate la nivel european.

În noul episod din podcastul ProMotor discuția va acoperi începuturile sale în motorsport, provocările tehnice, dar și planurile de viitor într-o disciplină tot mai competitivă.