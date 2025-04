Alexandru Ion, finalist al show-ului de pe Antena 1, dat de gol de soție! Ce s-a întâmplat la Asia Express: ”Timp de două luni am fost despărțiți!”

Alexandru Ion și soția sa, Evelyne, s-au numărat printre invitații la Gala Premiilor Gopo 2025, eveniment dedicat cinematografiei românești, care a avut loc marți seară la Teatrul Național București. Cei doi au venit să o susțină pe buna lor prietenă, Nicoleta Hâncu, care, de altfel, a câștigat trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; finalistul Asia Express a tras concluziile despre marea expediție – Drumul Eroilor – prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Cu această ocazie au ieșit la iveală detalii interesante despre parcursul lui în cadrul reality-show-ului de la Antena 1, finalistul Asia Express fiind dat de gol de jumătatea sa.

Alexandru Ion și-a îndeplinit visul de a trăi experiența Asia Express, unde l-a avut drept coechipier pe Ștefan Floroaica. Cei doi au ajuns până în marea finală a show-ului, rezistând în concurs 2 luni. La întoarcerea acasă, soția l-a rugat să nu mai plece… atât de mult.

Evelyne l-a dat de gol pe Alexandru Ion: „Timp de două luni am fost despărțiți”

CANCAN.RO: Asia Express cred că a fost un test pentru voi. Ați fost o perioadă despărțiți. Care au fost concluziile în momentul în care Alexandru a venit acasă?

Evelyne: A fost o perioadă interesantă. Timp de două luni am fost despărțiți și concluzia a fost că l-am rugat să nu mai plece atât de mult. Deși a fost mai simplu decât mă așteptam, cred că starea de anticipație a fost mai dificilă decât perioada în sine. Dar au fost foarte multe emoții de fiecare dată când reușam să vorbim, era totul foarte intens. Dar mă bucur că a avut această experiență pentru că știu că și-a dorit-o, știu că e foarte potrivită pentru el și atunci am putut doar să fiu alături de el cât am putut mai bine.

Alexandru Ion și Evelyne au fost prezenți la Gala Premiilor Gopo

Alexandru Ion: Eu ce să zic? A fost o experiență pe care, într-adevăr, mi-am dorit-o foarte tare și mă bucur foarte tare că am traversat-o și de-abia aștept să văd imaginile.

Evelyne: „Am spus că ar fi mai potrivit să meargă cu Ștefan”

CANCAN.RO: Dar de ce n-ați plecat împreună la Asia Express?

Alexandru Ion: N-am plecat împreună pentru că am concluzionat că intimitatea noastră de cuplu nu e ceva ce vrem să manifestăm la televizor.

Evelyne: Cam asta a fost concluzia. Deși noi călătorim foarte mult împreună și ne expunem la genul acesta de experiențe, jucăm escape room-uri împreună, am spus că ar fi mai potrivit să meargă cu Ștefan, cu care sunt sigură că a făcut echipă mai bună decât ar fi făcut cu mine. Nu am nicio îndoială.

Alexandru Ion: Am făcut o echipă, îmi place mie să cred foarte bună, dar nu fac cu nimeni echipă așa de bună cum fac cu tine.

CANCAN.RO: Ce a fost cel mai greu pentru tine ca și condiții, experiență de viață, întâmplări?

Alexandru Ion: Cel mai greu a fost dorul de casă și dorul de Evelyne. În rest, toate experiențele pe care le-am trăit acolo sunt experiențe pe care mă așteptam într-un fel sau altul să le trăiesc și de care m-am bucurat foarte tare. Dar n-a fost un anume lucru care să mă fi incomodat în mod semnificativ sau ceva din categoria autostop, mâncare, cazare. M-am bucurat foarte tare de toate lucrurile care s-au întâmplat acolo.

CANCAN.RO: Ai cedat nervos? Te-ai certat cu Ștefan?

Alexandru Ion: Nu am cedat nervos niciodată. Poate o singură dată când m-am supărat un pic pe un judecător, dar asta o să descoperiți când o să se difuzeze.

Alexandru Ion: „Ne-ar fi folosit un pic mai mult tupeu”

CANCAN.RO. Cu autostopul a fost complicat? Dacă aveați o fată în echipă, reușeați să găsiți mai rapid transport?

Alexandru Ion: Nu e ceva ce se aplică în orice context. Așa am crezut și noi că echipele de fete vor avea o soartă mai ușoară la autostop, dar nu e întotdeauna așa. A fost și greu, a fost și simplu, au fost zile mai bune, zile mai puțin bune, dar așa e în viață până la urmă: una caldă, una rece.

CANCAN.RO: Și în încheiere spune-mi care a fost punctul vostru forte, dar și minusurile ca echipă.

Alexandru Ion: Cred că punctul nostru foarte a fost reziliența și faptul că într-o experiență de genul ăsta e inevitabil să ai și momente în care nu-ți iese totul ca la carte și e foarte important să reușești să te remontezi repede astfel încât să poți să continui. Punct slab – acum că am trăit experiența – aș spune că ne-ar fi folosit un pic mai mult tupeu, în sensul că eram de multe ori foarte precauți cu localnicii, cu oamenii din jur, poate că nu eram atât de insistenți pe cât ar fi trebuit să fim sau poate că dacă am fi fost mai insistenți ar fi fost lucruri care ar fi mers mai lesne, dar nu putem să ne plângem de absolut nimic în legătură cu felul în care au funcționat lucrurile acolo.

