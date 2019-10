Da, e oficial! Alexia Eram s-a lansat în lumea muzicii, iar piesa de debut se numește “LIL ESCA” și are un vibe extraordinar! Versurile melodiei sunt atât în limba română, în engleză, dar și în franceză și îți ajung repede în suflet. Videoclipul melodiei este dinamic, iar în imagini apar iubitul artistei, Mario Fresh, Alex Velea, dar și câțiva membrii de la casa de discuri a partenerului Antoniei. Andreea Esca este mândră de piesa de debut a fiicei sale și nu a ezitat să își manifeste bucuria în public.

Alexia Eram s-a lansat în muzică! Prezentatoarea de la Pro TV este mândră de piesa de debut a fiicei sale, “LIL ESCA”

Alexia Eram a fost provocată de Antonia să cânte ceva și fiica Andreei Esca a dus această provocare la un alt nivel: și-a lansat piesa de debut. Aceasta a fost gata după ore bune petrecute în studioul de înregistrări de la Golden Boy Society și alte câteva petrecute pe platourile de filmare. Entuziasmată de rezultat și dornică să afle cât mai repede părerea fanilor ei și nu numai, fiica Andreei Esca a făcut marele anunț pe Internet, unde a urcat și clipul melodiei de debut, “LIL ESCA”.

“Am venit cu raspunsul la provocarea Antoniei @antonia, piesa mea este acum up pe canalul meu!!!!! Sper sa va placa pentru ca am mari emotii! Ckeck it out, my NEW AND FIRST SINGLE!!! LINK IN BIO ???”, este mesajul pe care l-a scris Alexia Eram pe contul său oficial de Instagram.

Mesajul transmis de Antonia după ce Alexia Eram a lansat melodia “LIL ESCA”

La scurt timp după ce Alexia Eram și-a lansat melodia “LIL ESCA”, Antonia a felicitat-o în public. Frumoasa cântăreață a postat pe o rețea de socializare o filmare în care a lăudat-o pe tânăra artistă că și-a onorat promisiunea și i-a îndemnat pe toți să-i asculte piesa de debut.

“Alexia chiar m-a ascultat și chiar s-a ținut de promisiune și a scos o piesă. Alexia a scos o piesă, gen! Alexia care nu cântă și nu… n-are treabă cu muzica! A scos o piesă. (…). E groasă cu piesa asta. Uuu! A dat bine rău! Uuu! Felicitări, Alexia!”, a afirmat Antonia într-un clip urcat pe Instagram Stories.