Alice Constantinică, în cele mai incitante poziții posibile!

Alice Constantinică, fosta soție a lui Codrin Ștefănescu, a avut o apariție răvășitoare, pe plaja din Mamaia. Silueta parcă prea “silfidă” și pozițiile ca-n filmele pentru adulți pe care le-a “oferit” au putut fi admirate de toți cei prezenți în zonă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile cu bruneta în plină “acțiune”.

Alice Constantinică a trecut peste divorțul de Codrin Ștefănescu și de mai multe luni trăiește o poveste de dragoste alături de Cătălin Plapcianu, un fost crai de Dorobați, care a dat cluburile pe seminariile pe teme economice. Canicula care a pus stăpânire în special pe Capitală, i-a făcut pe cei doi să se “refugieze” pe litoral, în stațiunea-fanion de la malul mării.

Alice Constantinică, scene “fierbinți” pe plajă

Ca întotdeauna, Alice Constantinică a avut o apariție “distrugătoare”, iar masculii aflați lângă ea au avut parte de scene “fierbinți” pe care, cu siguranță, nu le vor uita prea curând. Dacă în primă fază bruneta preferat să stea tolănită pe șezlong, lucrurile s-au “încins” grav în momentul în care a început să se ungă cu ulei, pentru un bronz uniform. Imaginile realizate de CANCAN.RO reprezintă și dovada de netăgăduit.

Astfel, în timp ce iubitul ei se relaxa, Alice Constantinică le-a oferit celor aflați lângă ea poziții ca-n filmele pentru adulți. Sexoasa și-a masat, practic, tot corpul și a demonstrate, încă o dată dacă mai era nevoie, că are, în continuare, “potențial”. După ce a stârnit fanteziile tuturor celor care au fost vigilenți și au privit-o, bruneta s-a concentrat pe o discuție cu iubitul ei, mândru că are lângă el o astfel de parteneră.

Cătălin Plapcianu, accident grav în 2008!

Altfel, Cătălin Plapcianu a ajuns cunoscut în urmă cu mai bine de 12 ani, când a reusit să distrugă un Lamborghini Murcielago de 250.000 euro într-un accident auto. El a avut o relatie si cu Ramona Gabor, fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu. La momentul respectiv, a intrat pe contrasens și s-a oprit într-un alt vehicul, în care se aflau două tinere fotomodele. Avea o viteza amețitoare, de peste 150 km/h. A fost găsit nevinovat în dosarul deschis în urma accidentului.

Relație de cinci ani cu Codrin Ștefănescu

Alice Constantinică şi Codrin Ştefănescu au fost parteneri în jur de cinci ani, iar în iulie 2016 au devenit părinții unui băieţel. Cei care au cunoscut-o pe brunetă, originară din Botoşani, au mărturisit că ea este o persoană cu adevărat deosebită, dar şi de o eleganţă rar întâlnită. Flacăra iubirii s-a aprins între ea şi Codrin Ştefănescu, cu peste 20 de ani mai mare, în momentul în care drumurile li s-au intersectat. În vârstă de 28 de ani, Alice a venit în Capitală pentru a studia Dreptul, iar o perioadă a cochetat şi cu modelingul, fiind manechin.