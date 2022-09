Alimentul la care Cătălin Scărlătescu a renunțat! A slăbit peste 30 de kilograme

Chef Cătălin Scărlătescu (50 de ani) a reușit să slăbească zeci de kilograme, după ce a renunțat la un anumit aliment. Iată la ce „ritual” a apelat juratul de la „Chefi la Cuțite”, pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Chef Cătălin Scărlătescu, juratul de la „Chefi la Cuțite” , în vârstă de 50 de ani, a reușit să slăbească peste 30 de kilograme. Bucătarul nu a apelat la vreo intervenție chirurgicală pentru micșorarea stomacului, ci, a reușit să scape de kilogramele în plus apelând la un truc simplu, ce ține de alimentație.

Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească zeci de kilograme

Juratul de la Antena 1 recomandă persoanelor care doresc să scape de kilogramele în plus să renunțe la pâine. Deși poate este greu la început, pe parcurs organismul se va obișnui.

Pentru că sănătatea sa era în pericol, Cătălin Scărlătescu a luat decizia de a declara „război” kilogramelor în plus. În timp, juratul de la Antena 1 a ajuns la kilogramele dorite.

”Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferam un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Iar, pentru a putea slăbi, chef Cătălin Scărlătescu a pus accent pe o alimentație bogată în salate, legume și fructe.

”Am mâncat doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a mai spus juratul de la „Chefi”.

