Alin Chirilă, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2023. Luptătorul a dat cărțile pe față: „Regret”

Ultima ediție a emisiunii Survivor România a adus eliminarea lui Alin Chirilă. În urma voturilor publicului luptătorul MMA a părăsit competiția din Dominicană. După ce a aflat rezultatul, Alin Chirilă a făcut primele declarații. Fostul Războinică și-a deschis sufletul și a împărtășit cu ceilalți regretele pe care le are după tot ce s-a întâmplat în Dominicană.

În cursa de eliminare de săptămâna aceasta au intrat Alin Chirilă și Carmen Grebenișan. Primul a fost alegerea directă a lui Robert Moscalu, deținătorul colanului de imunitate, iar cea de-a doua propunerea colectivă. În urma voturilor publicului, Alin Chirilă a fost cel eliminat.

După ce a aflat deznodământul, Alin Chirilă le-a transmis câteva gânduri colegilor rămași în competiție. Luptătorul MMA a spus că a presimțit că acesta o să fie deznodământul și nu s-a înșelat. A plecat cu capul sus, mândru de parcursul lui și le-a spus colegilor să aibă grijă la ce fac și cum se comportă în competiție.

„Da, domnul Dan. Să vă spun sincer am simțit-o. Am avut un sentiment care mi-a prezis oarecum acest moment. Exact înainte de jocul de imunitate câștigat de Robert, cu o zi înainte, am visat toată această schemă și așa s-a și întâmplat. Am zis că nu e real, dar exact așa s-a întâmplat.

Sentimentele pe care le-am trăit aici pe parcursul celor trei luni jumătate mi s-au dovedit a fi intense și reale. (…) Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare, dar nu cu orice risc. Vreau să le spun colegilor care au rămas că viața lor continuă și după Survivor și, dacă au fost caractere aici, trebuie să fie și după. Ei să își asume tot ce scot pe gură, orice cuvânt, injurii, cuvinte grele, să le asume”, a spus Alin Chirilă.

„Îmi pare rău”

De asemenea, Alin Chirilă a mărturisit că îi pare rău pentru faptul că adus atât de departe cearta cu Robert. Este de părere că trebuia să aplaneze mult mai devreme conflictul. Mai mult, luptătorul și-a cerut scuze și de la restul concurenților cărora le-a greșit sau le-a aruncat cuvinte grele, punând totul pe seama lipsurilor din Dominicană și asigurându-i că nu a fost vorba despre nimic personal.

„Eu am făcut tot ce am simțit să dau bine pentru mine. Persoana cea mai importantă sunt eu. M-am distrat la Survivor, totul e intens, am luat uneori totul în glumă, apoi în serios, am trăit momentele așa cum mi-am dorit. (…)

Eu voi rămâne exact așa cum sunt, cum am fost și acasă așa am fost și aici, pentru că sunt unic. Regret că am ajuns așa de departe la cearta cu Robert, probabil că trebuia să o aplanez. (…) Îmi pare rău dacă am supărat pe cineva, nu a fost din suflet, nu a fost cu răutate, a fost o reacție de moment, sub presiunea jocului, foamei, poate am greșit față de mai multe persoane de aici, îmi cer scuze, eu am fost într-o competiție aici, nu am nimic personal cu ei”, a mai spus Alin Chirilă.

