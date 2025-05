Alin Comșa, detalii neștiute despre viața lui Mihai Eminescu: ”Veronica îi cerea bani și…”

Mihai Eminescu, poetul național al românilor, continuă să fascineze și astăzi nu doar prin opera sa, ci și prin profunzimea sufletului și complexitatea personalității. Invitat în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Alin Comșa, psiholog, autor și profesor, a vorbit despre fațetele mai puțin cunoscute ale vieții lui Eminescu. Într-o discuție sinceră și încărcată de respect, Comșa a conturat portretul unui om a cărui autenticitate și verticalitate l-au costat enorm.

Potrivit acestuia, Mihai Eminescu nu era doar un geniu literar, ci și un om de o generozitate rară, empatic și profund atașat de valorile sale morale. Deși ducea o viață marcată de lipsuri financiare, refuza cu demnitate ajutoarele venite din partea autorităților vremii. În ciuda greutăților, Eminescu a rămas fidel convingerilor sale, preferând să trăiască în sărăcie decât să-și trădeze principiile.

CITEȘTE ȘI: Alin Comşa, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Mihai Eminescu: ce a făcut marele poet înainte să moară: ”A fost afectat de acel tratament cu mercur”

Mihai Eminescu era ridiculizat pentru felul său nonconformist de a se îmbrăca și în ciuda talentului imens, acesta era marginalizat social. Cu toate acestea, el a continuat să scrie și să creeze, animat de o flacără interioară care nu s-a stins nici în cele mai dificile momente ale vieții sale.

Alin Comșa a subliniat inclusiv relația complicată dintre Eminescu și Veronica Micle, precum și sacrificiile constante pe care poetul le făcea pentru cei din jur, chiar și atunci când el însuși nu avea mijloacele necesare pentru a-și întreține viața de zi cu zi.

Alin Comșa: Era un om care se împrietenea foarte ușor, care sprijinea foarte ușor, care înțelegea lumea și nevoile psihologice ale celor din jur. De o inteligență ieșită din comun și de o bunătate până la urmă ieșită din comun. Practic ăsta se pare că este unul dintre motivele pentru care a plătit.

Adrian Artene: Nu primea aceeași iubire din partea celorlalți, îl ridiculizau și cu privire la felul în care se îmbrăca. Am găsit niște note în care era prezentat ca un saltimbanc, că avea diferite culori pe el, portocaliu, verde aprins, culori în epocă de neacceptat. Dar aceea era energia lui, aceea era bucuria creației. Am imaginea din ceea ce am mai citit al lui Mihai Eminescu, că era ca o flacără, era ca un neon. El ardea în permanență. Și în realitate ardea genialitatea lui.

Alin Comșa: Da, și capacitatea sa de a fi autentic. Gândiți-vă că un om care primește, ceea ce astăzi este echivalentul Ordinului Cultural clasa I, că primește din partea reginei Elisabeta Benemerenti, care însemna nu doar acea medalie din aur care putea să fie materializată, dar și bani în sine, omul îi refuză. Refuză, cu toate că la recepția la care se duce știm cu siguranță că a avut un frac închiriat, că nu avea. Și totuși refuză. De ce? Pentru că avea pretenția de a crede foarte mult în ceea ce știe și în ceea ce a ales deja. Îl iubea pe Alexandru Ioan Cuza și, practic, pentru el legalitatea era ceva care n-ar fi trebuit să apară atunci. Și așa că, cu toate că se duce la recepție, la rugămintele Mitei Cremniț, refuză medalia. Adică își păstrează această coloană vertebrală dreaptă. Mereu când povestesc despre asta, eu mă gândesc dacă aș fi făcut așa, în condițiile date, pentru că n-avea ce mânca, literalmente.

Nu avea cu ce să-și încălzească odaia, camera în care era. Veronica îi cerea bani în modul concret. Îi spunea, cumpără-mi și mie XY și domnia sa spunea, bine, o să-ți cumpăr, cu toate că știm din alte surse că n-avea. Și în toate aceste condiții, vii și spui, nu, luați-l înapoi. Ce fel de suflet minte și spirit să ai?