Alin Oprea a pierdut procesul împotriva fostei soții! Ce mesaj a transmis Larisa Uță, după verdictul magistraților

Alin Oprea și-a refăcut viață după divorțul de mama copiilor săi, dar, se pare că problemele nu s-au terminat definitiv. Relația lor s-a încheiat cu un scandal de proporții, care a ținut primele pagini ale ziarelor, însă, în ultima vreme, lucrurile păreau că s-au liniștit. Ei bine, recent, Larisa Uță a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care anunță bucuroasă faptul că a câștigat procesul împotriva fostului său soț.

Larisa Uță, fosta soție a artistului Alin Oprea, a câștigat procesul de defăimare, deschis în instanță împotriva acestuia. Femeia a transmis un mesaj în mediul online în care a anunțat fericită că a ieșit învingătoare.

„După trei ani de Hărțuire din partea fostului meu soț și a ziarelor din România a venit în sfârșit primăvara și în viața noastră. Am câștigat Procesul de calomnie și defăimare intentat de mine împotriva fostului meu soț.

Faptul că nu am răspuns niciodată atacurilor împotriva mea nu a fost din cauză că era adevărat, ci pentru că am considerat că este sub demnitatea mea să mă apar de așa ceva, am considerat că singura variantă prin care mă pot apăra este Instanța„, a scris Larisa în mediul online.

Larisa Uță: „Valorile și poziția mea rămân aceleași”

În continuare, Larisa a vorbit și despre fosta sa căsnicie. Deși povestea pe care a trăit-o alături de Alin Oprea nu a avut un final fericit, femeia mărturisește că își dorește să lase trecutul în urmă și să se ocupe de cele mai importante persoane din viața ei, cei doi copii.

„Ceea ce am trăit în ultimii trei ani este un coșmar din care îmi doresc să mă trezesc, în sfârșit. Am fost atacată în toate felurile posibile, mi-au fost atacați copiii, mi-a fost atacată mama, fratii, prietenii, am fost anchetată de DIICOT, plângeri penale la poliție, TOATE ACESTEA FIIND SOLUȚIONATE CA NEFONDATE .

CITEȘTE ȘI: ALIN OPREA ȘI MEDANA SE CĂSĂTORESC RELIGIOS! CE CONDIȚIE I-A PUS BRUNETA ARTISTULUI: „EU ÎMI DORESC SĂ…”

Aș vrea să mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare primite. M-au ajutat mult pe mine și pe copiii mei.

Mulțumesc și celor care s-au interesat sau au judecat situația familiei mele. În ciuda tuturor provocărilor și minciunilor, valorile și poziția mea rămân aceleași.

Am trecut în cei 23 de ani prin vreme frumoasă și prin furtună. Am plâns și am ras împreună. Am avut zile de abundență și zile de restriște.

Nu pot să cer acum, după 23 de ani, execuția publică a celui cu care am împărțit o viață.

Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă și NU O SĂ LE MÂNJESC ACUM CU NOROI. ȘI NICI NU O SĂ LAS SĂ MÂNJEASCĂ ALȚII.

TĂCEREA MEA NU REPREZINTĂ ACORDUL MEU, CI DOAR RESPECTUL FAȚA DE COPIII MEI CARE SUNT TOTUL PENTRU MINE„, a scris fosta soție a lui Alin Oprea pe pagina personală de Facebook.