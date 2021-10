Alina Laufer a ajuns de urgență la spital cu fetița ei! Ce a pățit micuța: ”A fost o noapte de coșmar”

Alina Laufer a ajuns de urgență la spital cu fetița ei! Se pare că micuța ar fi contractat o bacterie de la animale.

Fetița Alinei Laufer avea dureri și nu voia să mănânce deloc. Soșia politicianului crede că micuța ar fi contractat o bacterie de la animale, când a fost la părinții ei acasă și au petrecut timp în curte. Inițial, vedeta credea că Davina are dureri din cauza dințișorilor. După ce s-a consultat cu doctorul, însă, a decis să o ducă pe fetița ei la spital pentru investigații.

”Am fost la părinții mei în curte și cred că a luat o bacterie de la animalele de acolo. Nu știu foarte sigur de unde a luat-o. Am acționat la timp, a fost o noapte de coșmar. Inițial, am crezut că-i dau dințișorii, are deja doi jos, dimineața mi-a zis doamna doctor că nu poate să-i fie așa de rău. Luni seara, a început să se simtă rău.

A plâns o oră încontinuu. Nu adormea. Nu am dormit nici noi toată noaptea. Marți dimineață a dus-o la doctor și i-a făcut analize. A avut trei-patru scaune într-o seară. Schimb 10 scutece pe zi mai nou, febră nu a avut. Nici acum nu vrea să mănânce. Am început diversificarea acum trei săptămâni. I-am dat antibiotic și și-a mai revenit”, a spus Alina Laufer în cadrul emisiunii ”Teo Show”.

Alina Laufer: ”Nu vom face botez”

La jumătatea lunii februarie a acestui an, Alina Laufer a născut gemenii prematur. Mămica și bebelușii au fost externați de la Maternitatea Giulești după 38 de zile petrecute acolo, sub îngrijirea atentă a cadrelor medicale. Vedeta și soțul său, Ilan Laufer, și-au dorit enorm să devină părinți și au apelat de mai multe ori la fertilizarea in vitro. (CITEȘTE ȘI: ALINA LAUFER, MARCATĂ DE PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ALE GEMENILOR: “NATHANIEL A FĂCUT HEMORAGIE LA PLĂMÂNI”. RECOMANDĂRILE STRICTE PE CARE LE-AU FĂCUT MEDICII PENTRU BEBELUȘI)

După câteva luni, însă, toată lumea se întreba când își vor boteza părinții copiii. Se pare că acest obicei nu există la evrei și nu va exista ceremonia de creștinare: ”Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a declarat Alina la Exclusiv VIP.