Alina Pană, una dintre cele mai sexy concurente de la Exatlon, i-a înnebunit pe bărbați cu formele ei! Chiar dacă nu a pus mâna pe marele premiu, ea râvnește acum la un alt titlu, concurs în care își va pune în valoare corpul.

Înainte să ajungă la Exatlon, Alina Pană a câștigat de trei ori, în 2014, 2015 și 2016, concursul ”Bikini Fitness Cipru”, a terminat pe locul 8 concursul ”Arnold Clasic Europe” și a fost pe locul 3 la concursul ”Greek Cup ATena”. Toate aceste premii le-a câștigat pentru Cipru, țara în care locuia în acea perioadă.

Întoarsă de la Exatlon, inițial Alina a părut că ar vrea să renunțe la fitness ca și profesie. “Nu mai vreau să fiu antrenor de fitness. Adică, am lucrat atâția ani în săli de sport, încât deja pot spune că acolo îmi era casă. Nu mai vreau în domeniul ăsta, stăteam uneori și 17 ore la sala de sport, vreau ceva mai liniștit. Așa că, dacă reușesc să mă angajez în condițiile pe care mi le doresc, îmi voi lua apartament aici cât de curând se va putea”, spunea frumoasa “Razboinică” în urmă cu câteva zile pentru stirilekanald.ro.

Ei bine, se pare că planurile Alinei s-au schimbat. Acum, ea ar vrea să participe din nou la concursurile de fitness. Fosta concurentă de la Exatlon și-a întrebat fanii dacă ar vrea să o revadă în competiții. “Vreți să mă vedeți pe scenă? Revine “Fitnesista “?! Word Cup-noiembrie! Reprezentăm România”, le-a transmis Alina Pană.

Cupa Mondială de Fitness are loc în Romania, în perioada 23-25 noiembrie, la Cluj Napoca și pentru marele premiu se vor întrece sportivi din peste 50 de țări.

Alina Pană, implicată în cel mai mare scandal de la Exatlon

Deși toată lumea a văzut că nu au fost prietene în cadrul competiției, cele două colege din echipa Războinicilor, Alina Pană și Anca Mihăilescu au mai avut ceva de împărțit și după terminarea concursului.

Întoarsă în țară, Anca a criticat-o cel mai tare pe Alina, pe care jignit-o în nenumărate rânduri. Ba chiar nu s-a sfiit să-i vorbească urât nici în emisiunea Wowbiz, când pe aceeași canapea cu ea se afla mama Alinei.

“Intre mine si Anca nu exista nici o relatie. Chiar daca eu sunt o persoana buna, care trece peste multe, cu Anca nu o sa fiu prietena niciodata. Daca se limita doar la jignirile pe care mi le-a adresat mie, poate ca o iertam, dar pentru faptul ca a jignit-o pe mama mea nu o sa fiu prietena cu ea niciodata, iar prezenta ei imi displace. Au fost, dupa Exatlon, momente in care a trebuit sa fiu la acelasi eveniment cu Anca. Pot spune ca am salutat-o si m-a salutat, am ciocnit un pahar cu ea, dar asta nu inseamna ca mi-a facut placere, am facut-o de dragul echipei de la Exatlon. Si atat!”, a povestit, intr-un interviu, Alina Pana in urma cu cateva zile.