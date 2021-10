Am aflat adevărul! Cine i-a dat lui Smiley această poreclă și care e motivul

Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, iar muzica lui este ascultată de multă lumea. Cântărețul se află pe scena muzicală de ani buni, iar de-a lungul timpului multă lume s-a întrebat de unde îi vine numele de scenă. Artistul a explicat cum s-a ales cu porecla de „Smiley”.

Andrei Tiberiu Maria sau Smiley, după cum îl cunoaște toată lumea, și-a început cariera muzicală în urmă cu mulți ani, pe vremea când a fost lansată trupa Simplu. Iar tot atunci artistul a primit și porecla de „Smiley”. Se pare că aceasta a fost aleasă chiar de colegii săi de trupă.

„Porecla de «Smiley» vine de la colegii din trupa Simplu, pentru că în momentul în care am intrat în trupă eu nu aveam o poreclă. Băieţii, toţi aveau câte o poreclă şi trebuiau să îmi găsească şi mie una.

După ce am stat multe luni împreună, au zis «Ţie-ţi zicem Smiley!». Nu pentru că zâmbesc mult sau că râd mult, ci pentru că îi fac pe alţii să zâmbească în diferite circumstanţe. În general, tind să fac oamenii să se simtă bine şi au zis «Aşa să-i rămână numele!»”, a declarat Smiley, la Europa FM.

Smiley, un bărbat împlinit

Smiley se află în cel mai bun punct al vieții sale. Artistul este împlinit pe toate planurile și este cât se poate de fericit și de mulțumit de viața sa. În urmă cu ceva timp, când a împlinit 38 de ani, acesta a făcut o retrospectivă a vieții sale și s-a declarat mulțumit, din toate punctele de vedere.

„Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copila din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte. Am niște părinți frumoși și o bunica care-mi ascultă muzică pe Youtube. Iubesc zâmbetul mamei așa cum iubesc rigoarea tatălui meu sau mâinile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare decât mine și foarte mulți prieteni buni. În plus, am niște vecini exemplari, iar când ies pe stradă lumea îmi zâmbește și îmi spune domnu’ Smiley…

Sunt bucuros, că un muritor, pur și simplu pentru că sunt. Pentru că mă trezesc dimineață la soare, pentru că iubesc și primesc iubire, pentru că tură mea de carusel îmi lasă un zâmbet mare pe față…”, a scris Smiley pe pagina sa de Facebook.

