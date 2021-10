Smiley, dezvăluiri picante din intimitate. La 19 ani, artistul visa să facă amor cu două mulatre: ”N-am reguli în pat”

În 2002, pe vremea în care era în mare vogă trupa ”Simplu” din care făcea parte Smiley, artistul oferea un interviu incendiar. Iubitul Ginei Pistol dezvăluia, la vremea repectivă, detalii picante din intimitatea sa.

Acum s-a așezat la casa lui și este un familist convins. În tinerețe, însă, Smiley a fost un rebel. Trupa ”Simplu” a făcut ravagii, piesele lor fiind ascultate și acum de generații întregi. Prezentatorul de la ”Românii au talent” are foarte multe amintiri, pe care le prețuiește, din perioada în care cânta alături de CRBL, Piticu’, Francezu’, Taz și Omu’ Negru. (CITEȘTE ȘI: EA L-A FĂCUT BĂRBAT PE SMILEY! CINE E PRIMA IUBITĂ A STARULUI DE LA PRO TV ȘI DE CE GINA PISTOL ARE MOTIVE SĂ FIE GELOASĂ)

Primul interviu pe care Smiley l-a acordat în calitate de solist al trupei Simplu a apărut în revista ”Bravo”, în 2002, la câteva zile după ce împlinise 19 ani. Dezvăluia atunci că a avut peste 10 iubite până la vârsta respectivă, însă doar cu patru dintre ele a făcut dragoste: ”Am avut vreo 10-12 iubite, dar doar cu patru dintre ele am făcut dragoste. Iar din cele 4, mărturisesc că am iubit doar două.(…) De când am devenit cunoscut, nu mă aventurez cu femei pe care nu le cunosc, cu fane, pentru că femeile sunt perverse și cine știe ce mi se poate întâmpla. Nu mă culc cu femei pe care nu le cunosc”, mărturisea Smiley.

Smiley: ”Îmi place ca femeia să preia controlul”

Artistul a mai dezvăluit atunci că și-a pierdut virginitatea la vârsta de 15 ani în tabără, la Sovata. Smiley visa să facă amor cu două mulatre și afirma că îi plac femeile care preiau controlul în pat. (VEZI ȘI: REACȚIA LUI SMILEY DUPĂ CE A AFLAT CĂ GINA PISTOL ESTE TENTATĂ SĂ REVINĂ LA “ASIA EXPRESS”. “NU ȘTIU, MAI…”)

”Normal (că ar face sex în 3, n.r.). Daca ar fi mulatre – și mai bine. Îmi plac cele de culoare, ca le consider mai exotice. N-am reguli în pat. Depinde de femeie. Întotdeauna e diferit, pentru că sunt spontan și pasional. Nu sunt conservator. Îmi place ca femeia să preia controlul, asta ca să mă odihnesc”, mai dezvăluia artistul. A specificat totodată faptul că nu ate tendințe sado-masochiste și că dintre vedetele showbiz-ului românesc se simțea atras de Ileana Lazariuc, Monica Bîrlădeanu și Andreea Raicu.

Astăzi, Smiley și-a găsit liniștea alături de Gina Pistol. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în luna martie a acestui an. Viața artistului s-a schimbat la 180 de grade și se declară un bărbat împlinit.