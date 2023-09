Am aflat cine e marea iubire a lui Theo Rose. Nume surpriză dezvăluit de iubita lui Anghel Damian în podcastul lui Horia Brenciu

Theo Rose a acceptat să vină la podcastul lui Horia Brenciu și, cu această ocazie, a spus care a fost prima ei iubire. Totul a pornit de la un clip cu antrenoarea de la Vocea României de pe vremea când au mers să cânte la Izvoarele, Homoraciu. Imaginile din anul 2012 i-au adus aminte vedetei de la PRO TV de tânărul care îi furase inima. Culmea, și el și-a încercat norocul în muzică, la X Factor, chiar când colegul ei de scaun era la Antena 1!

Theodora Maria Diaconu a fost pusă în fața unor imagini pe care mulți le-au uitat, de când avea cel mult 14 ani. Complet schimbată, încă de atunci reușea să impresioneze cu vocea sa. Cânta imnul național, alături de cel pe care îl plăcea, dar poate că nu a aflat niciodată de sentimentele ei.

Theo Rose: „E primul bărbat de care m-am îndrăgostit”

Fără să se aștepte la un astfel de răspuns, Horia Brenciu a întrebat cine este tânărul alături de care Theo Rose cânta. Răspunsul ei l-a dat pe spate. Redăm exact spusele sale la podcastul Lucruri simple:

„Tipul ăsta e primul bărbat de care m-am îndrăgostit eu. Îl cheamă Lucian Baciu și l-am văzut, pentru prima dată, la mare. El participa la un concurs de muzică ușoară. Eu nici nu cântasem până atunci.

Îmi plăcea de el, era frumușel. Semăna cu Tarzan. Avea așa, părul ăla lung, da. A venit împreună cu părinții și cu sora lui, noi eram copii, ne jucam și am făcut un exercițiu. Ne-am strâns la căminul cultural acolo și am cântat câteva piese, printre care „Deșteaptă-te, române” pentru că asta știam amândoi și am putut cânta împreună”

Cine este Lucian Baciu. A fost la X Factor

Poate că Horia Brenciu a uitat, dar l-a cunoscut pe Lucian Baciu pe vremea când era jurat la X Factor, alături de Delia și de Ștefan Bănică. Tânărul venise să interpreteze piesa lui Justin Bieber, As long as you love me, dar a dat rateu. Jurații de la Antena 1 nu au fost deloc de partea lui și i-au dat 3 de NU.

De la momentul care i-a adus familia în lacrimi, Lucian a făcut progrese enorme. În prezent, este director la propria casă de producții și locuiește în Londra. Se pare că România nu a putut să-i aducă succesul, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Theo Rose.

(CITEȘTE ȘI: Întâlnire memorabilă la Vocea României între Horia Brenciu și Theo Rose. Ce s-a întâmplat departe de ochii telespectatorilor)