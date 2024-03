Am aflat cine e primul concurent Survivor 2025. Este un artist celebru care a trecut printr-un divorț cu scandal “Da, mi-am dat acceptul!”

Un artist celebru și-a dat deja acordul pentru a participa la următoarea ediție a Survivor. Cântărețul ce a trecut printr-un divorț cu scandal a fost nevoit să-și amâne intrarea-n scena din Republica Dominicană, după ce producătorii au decis ca la acest început de an să facă o ediție la care să fie prezenți concurenții de la show-urile precedente. CANCAN.RO are toate amănuntele precum și planurile pe care și le face actuala iubită a acestuia pentru perioada în care partenerul său va fi plecat.

Cu o activitate artistică intensă și cu un divorț la activ, ce l-a adus în prim-plan, Dinu Maxer și-a dat acordul de a participa la Survivor România. Artistul ar fi mers în jungla din Republica Domicană încă din acest an, doar că producătorii au decis ca toți concurenții să fie aleși dintre cei care au participat la edițiile anterioare.

„Da, mi-am dat acordul să particip la Survivor. Dar s-a făcut Survivor All Stars și de aceea s-a amânat. Dar voi fi acolo, cu prima ocazie, la următoarea ediție.

Am fost mereu înnebunit să merg, să particip la o astfel de experiență. M-am interesat și știu că e foarte dur. Dar eu sunt foarte competitiv, am demonstrat asta și la Ferma vedetelor. Îmi place să-mi susțin, punctul de vedere, inteligent, cu motivații logice. Nu mă cert însă precum o țață. Dar vom vedea ce se întâmplă. Întâi să ajung eu acolo”, a declarat Dinu Maxer în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„ Îmi iau bilet de avion”

Actuala iubită a artistului, Magdalena Chihaia, este de acord cu decizia acestuia, chiar dacă acest lucru înseamnă să stea pentru o perioadă departe de el. Actrița are însă un plan pentru momentul în care Dinu va pleca în Republica Dominicană.

„Mă duc în vizită. Îmi iau bilet de avion. Am și prieteni în Republica Dominicană. Când adoarme toată lumea, mă duc și-l răpesc și-l iau la mine”, a spus aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Deea nu a fost de acord”

Altfel, artistul nu ne-a ascuns și faptul că a avut o tentativă nereușită de a participa la „Te cunosc de undeva”, doar că Deea, fosta soție, a refuzat la acea vreme oferta avută. Dinu speră însă că va urca și pe scena cunoscutului show de talente. Își dorește chiar să facă pereche cu actuala sa iubită.

„Am încercat, dar nu am reușit. M-au chemat și la Te cunosc de undeva. Dar Deea nu a fost de acord. A refuzat, e foarte greu. Ne voiau pereche. Sunt săptămâni întregi în care nu-ți vezi copiii, plus adaptarea vocii la diverse stiluri. Eu am mai încercat după aceea, dar nu aveam jumătatea perfectă muzicală. Acum aș merge cu Magda, ea și cântă, e și actriță”, ne-a mai spus acesta.

