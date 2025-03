„Am ales 4 mere și le-am pus pe cântar. Vânzătorul îmi zice 5.5 lei”. Poveste impresionantă într-o piață din București

Într-o perioadă în care tot mai mulți români aleg să meargă la cumpărăturile în supermarketuri, piețele tradiționale par să fie date uitării. Puțini sunt cei care mai trec pe la tarabele producătorilor locali pentru a cumpăra fructe și legume proaspete. Recent, o tânără care a ales să meargă la cumpărăturile într-o piață și a avut parte de o experiență emoționantă, pe care a decis să o împărtășească în mediul online.

Postarea tinerei a devenit rapid virală, stârnind un val de reacții din partea internauților. Oamenii au fost impresionați de cele povestite de aceasta, iar mulți au promis că de acum o să treacă mai des pe la piață. Ce a pățit tânăra atunci când a mers la cumpărături?

(CITEȘTE ȘI: Acest tânăr a comandat o omletă în restaurantul lui Dani Oțil. Când a venit nota de plată, a crezut că este o eroare)

Totul a pornit de la un gest simplu, dar extrem de impresionant. Tânăra a povestit în mediul online că a mers la piață pentru a cumpăra patru mere. După ce le-a pus pe cântar, vânzătorul i-a spus că prețul era de 5.5 lei și a întrebat-o dacă nu vrea să mai pună un măr pentru a rotunji suma la 6 lei.

Fără să stea pe gânduri, femeia a decis să lase 6 lei și i-a spus vânzătorului să păstreze restul. Reacția acestuia a fost surprinzătoare și a emoționat-o. În loc să accepte pur și simplu banii, vânzătorul a băgat mâna între nuci și i-a oferit un pumn întreg, aproape echivalent ca valoare cu merele cumpărate.

Femeia a fost impresionată de gestul vânzătorului și a subliniat că acest tip de generozitate nu poate fi întâlnit într-un hipermarket. Vânzătorii din piață, deși nu au prețuri fixe sau promoții sofisticate, sunt mult mai deschiși la a oferi mai mult. Generozitatea vânzătorului din piață a emoționat-o pe tânără, iar aceasta și-a îndemnat urmăritorii să nu mai uite de micii producători locali și să treacă mai des pe la tarabele acestora.

„Asta e o chestie pe care am observat-o în piață mereu. Vânzătorul din piață mi-a dat mereu mai mult. S-a scotocit în buzunare să-mi dea restul de 50 de bani mereu și, dacă nu a avut, a cerut la vecinu’ de stand. Am căpătat nuci, un porumb, o roșie, o floare, o legătură de leuștean, în plus de la piețari. Niciodată un hipermarket nu mi-a vândut produsul dacă nu aveam 50 de bani. Niciodată! Cumpărați din piață!!!”, a mai scris tânăra în mediul online.