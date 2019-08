Am dezgropat cel mai mare secret al lui Nicolae Ceaușescu! Elena nu era singura femeie din viața lui. Pe cine iubea în secret

Are 56 de ani, însă încă impresionează cu frumusețea sa. Pe vremea comunistă, Matilda Pascal Cojocarița a câștigat opt concursuri de Miss, pentru ca mai apoi să fie considerată chiar de Nicolae Ceaușescu drept “cea mai frumoasă femeie din țară”.

Printre cei care nu au ramas indiferenti in fata calitatilor fizice ale interpretei de muzica populara s-a numarat si Nicolae Ceausescu. Fostul presedinte al Romaniei a avut o afinitate fata de artista, insa a pastrat intotdeauna distanta.

Matilda a câștigat opt concursuri de Miss

„Ceausescu spunea mereu despre Matilda ca este o „comoara nationala cu voce de privighetoare” si ca trebuie ajutata. De fata cu Elena nu facea nici un fel de comentariu, pentru ca era foarte geloasa. De fapt, sotia dictatorului stia ca Ceausescu o simpatiza pe artista.

De aceea nu a fost de acord ca Matilda sa fie prezenta la vreo petrecere de-a lor. Stiu ca la un moment dat, Ceausescu s-a intalnit cu Matilda la postul national si i-a sarutat mana. Elena a facut crize de gelozie zile intregi. Incepuse sa simta ura pentru Cojocarita”, a declarat un apropiat al cantaretei.

De-a lungul timpului, frumusetea Matildei Pascal Cojocarita nu a trecut neobservata. In anul 1979, artista castiga primul sau concurs de Miss, mai exact locul 1 al primului concurs de frumuseţe feminină din România sub deviza „Muncă, Tinereţe, Frumuseţe”, concurs ce a avut loc la Costineşti. De atunci, cantareata a castigat toate concursurile la care a participat.

A fost măritată de două ori!

Matilda Pascal Cojocarita s-a casatorit pentru prima data in anul 1980, iar in urma mariajului a rezultat si un copil.Mai apoi, artista divorteaza si se casatoreste cu violonistul Stefan Cigu, cu care mai are doi copii.