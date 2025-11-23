Am făcut calculul! Ce pensie vei avea în anul 2030, în funcție de pensia actuală: 2.500, 3.500 sau 5.000 lei

Calcul important pentru pensionarii care sunt curioși să afle ce sume vor încasa, după indexarea pensiilor! Află, în articol, ce pensie vei avea în anul 2030, în funcție de banii pe care îi primești acum lunar: 2.500, 3.500 sau 5.000 lei!

Reforma pensiilor intrată în vigoare în toamna anului 2024 a adus o schimbare majoră în modul de calcul al veniturilor din sistemul public. După ani de ajustări și formule complicate, noul mecanism a fost simplificat astfel încât oricine să își poată estima singur pensia: pensie = numărul total de puncte × Valoarea Punctului de Referință (VPR). Începând cu 1 septembrie 2024, VPR-ul a fost stabilit la 81 de lei, iar orice modificare viitoare a acestei valori va influența direct cuantumul pensiei tuturor beneficiarilor.

Ce pensie vor avea românii în 2030

Sistemul se bazează pe acumularea de puncte pe parcursul carierei, fiecare an de muncă adăugând o contribuție proporțională cu venitul realizat în raport cu salariul mediu pe economie. Dacă, într-un an, un salariat a câștigat exact media națională, obține 1 punct.

Dacă a avut un venit de 80% din medie, va primi 0,8 puncte, iar un venit de 120% îi va aduce 1,2 puncte. Aceste puncte contributive se adună an de an, formând baza pensiei finale. Ei bine, conform Consiliului Fiscal, pensiile se schimbă și în funcție de indexare.

Mai exact, pentru a stabili ce pensie vor avea românii în 2030, trebuie să luăm în calcul următoarele proiecții: +8% în 2026, +4.9% în 2027, +3.8% în 2028, +3.2% în 2029 și +3.0% în 2030. Astfel, vom obține următoarele sume în 20230, în funcție de pensia actuală:

2.500 lei (pensie actuală) – 3.313 lei (în 2030)

3.500 lei (pensie actuală) – 4.639 lei (în 2030)

5.000 lei (pensie actuală) – 6.255 lei (în 2030)

Este important de precizat că nu au fost luate în calcul eventualele recalculări ale pensiei sau ajustări ale punctului de pensie care pot apărea. De asemenea, nu au fost incluse contribuții private, ci doar pensia de stat.

„Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul. Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii.

