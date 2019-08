Am filmat-o la shopping pe vedeta TV înainte să intre în sala de nașteri!

Mai are puțin și devine mămică pentru a șasea oară! Anca Serea este, însă, dezinvoltă: când o fi, asta e! Așa că, deși în luna a noua, nu se pripește! Are grijă de ceilalți copii ai ei, indiferent de ce vor. Iar doi dintre ei au vrut la mall! Cum să le spună mămica lor NU? Astfel că au luat drumul mall-ului! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, are imaginile, în exclusivitate. (NU RATA: Cum fac sex Anca Serea si Adi Sîna într-o casă plină de copii. A ținut să se afle de la ea)

E al șaselea! ”Și ce dacă!” Cam așa pare a spune Anca, în imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă! Vedeta, care e punctul de a naște din nou, a ieșit la mall, pentru o masă rapidă, cu doi dintre copiii ei. A vorbit cu ei, dar a stat întinsă pe un scaun, protejându-se oarecum.

Anca Serea, despre a șasea sarcină

În foarte scurt timp, Anca Serea va aduce pe lume cel de-al șaselea copil. Deși nu a luat foarte mult în greutate, vedeta se resimte și recunoaște că aceasta a fost cea mai grea sarcină de până acum. (CITEȘTE AICI: Ce i-a transmis Adi Sînă soacrei sale, în direct. Anca Serea era de față)

“Probabil e și vârsta, mă apropii de 40 de ani. Nu m-am simțit foarte bine, mai ales acum e greu, că sunt în luna a opta. Voi naște natural și sper ca fetița să fie mai grăbită decât Moise și să vină pe lume la termen”, a declarat Anca Serea. Dacă la ceilalți trei copii ai săi Adrian Sînă nu a avut curaj să stea în sala de nașteri, acum cântărețul ar vrea să încerce această experiență. “Lui Adi i-a fost frică până acum să asiste la naștere. A stat după ușă. Nu i s-a făcut rău, dar nici nu a avut curaj să intre. Acum vrea să fie acolo când se naște Leah”, a mai spus Anca Serea.

Anca Serea, cinci copii!

Anca Serea şi Adrian Sînă au împreună trei copii: Noah, Ava și Moise Petru, născut pe 20 mai 2016. În trecut, fosta prezentatoare de la Prima TV a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă a rămas văduvă la doar 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Din mariajul cu el mai are doi copii, pe David şi pe Sara. Anca Serea şi Adi Sînă s-au căsătorit pe 6 noiembrie 2015, iar la câteva zile distanţă au făcut cununia religioasă la Mănăstirea Caşin, aceeaşi biserică la care au fost botezaţi şi copiii lor. (VEZI ȘI: Anca Serea, jignită după ce a spus că e însărcinată a șasea oară. Cum a reacționat vedeta)

