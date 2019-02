Am găsit-o pe celebra Miki de la K-pital! Cum arată azi, la 15 ani de când s-a retras din showbiz

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a găsit-o pe celebra Miki de la K-pital. Cum arată azi, la 15 ani de când s-a retras din showbiz, ex-cântăreața.

Mihaela Marinache, alias Miki, fosta solistă de la K-pital, a fost o solistă respectată și îndrăgită în urmă cu un deceniu și jumătate. A intrat, însă, într-un con de umbră, ocazie cu care a dispărut din lumina reflectoarelor.

Are, totuși, o siluetă de invidiat, nu-și neglijează corpul și face sport în fiecare zi. La 15 ani de când a rupt topurile, Miki de la K-pital arată perfect. Iar imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, stau mărturie în acest sens.

Am întâlnit-o pe fosta solistă într-un mall din zona Băneasa. Nu singură, ci alături de iubit și câteva prietene. Ce-i drept s-a schimbat radical față de perioada când era pe scenă. În clipa de față, cu greu, o mai recunoști.

Nu a renunțat la muzică!

Miki nu a renuntat niciodată la muzică, chiar dacă de mult timp, mai exact 15 ani, nu s-a mai auzit nimic de ea. Cântăreața care făcea senzație în anii 2000 a avut parte de o transformare incredibilă.

Ajunsă la 44 de ani, solista cânta prin cluburi împreună cu bandul ei și plănuiește să revină pe piața muzicală. Până acum nu a reușit să scoată nicio melodie cu potențial, dar nu va renunța ușor la visul ei: să ajungă o artistă de succes!

A fost eleva Mihaelei Runceanu

Pe numele ei real, Mihaela Rodica Marinache a terminat Școala Populară de Artă, unde a avut-o drept profesoară pe Mihaela Runceanu. Proiectul K-pital i-a adus cele mai frumoase amintiri. Trupa care a scos în total cinci albume a fost înființată în anul 2000, dar a avut o viață scurtă, destramându-se în 2004.

“Nu îmi găseam locul în lumea asta!”

„Am avut o pauză mondenă, cum ar veni, și de TV. Dar eu activitate muzicală am avut. Am făcut o pauză pentru că nu prea îmi găseam locul în lumea asta, pe TV, ce se întâmpla, cum se întâmpla. În toată această perioadă am cântat, doar că nu am apărut la televizor. Atâta tot. Mi-a lipsit showbiz-ul. Am făcut o pauză, dar mi-a fost prielnică, m-am încărcat și acuma gata sunt. Clar revin cu forțe proaspete”, a declarat Miki.

