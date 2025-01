”Am intrat în revizie”! CRBL nu se lasă: urmează alte intervenții estetice

După separarea de Elena Viscu, CRBL a decis să se concentreze asupra propriei persoane, recurgând la intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Recent, artistul a trecut printr-o operație de blefaroplastie, procedură care a avut un rezultat satisfăcător. Artistul nu se oprește aici, iar relația cu Olga, o tânără de 23 de ani, îl face să apeleze în continuare la medicul estetician. Iată ce schimbări dorește să își mai facă!

După o perioadă de auto-reflecție și transformare personală, CRBL a decis să își îmbunătățească aspectul fizic prin intervenții estetice. La sfârșitul anului trecut, artistul a recurs la o operație de blefaroplastie, procedură care a avut un rezultat satisfăcător. Acum, artistul își dorește alte schimbări și a împărtășit cu fanii lui în ce vor consta acestea.

CITEȘTE ȘI: Elena Viscu pune piciorul în prag! De ce iubita tinerică a lui CRBL nu îi va cunoaște fiica

După cum vă spuneam, CRBL își continuă seria de transformări cu o nouă procedură non-invazivă: micropigmentarea scalpului. Această procedură presupune aplicarea de pigment pe scalp pentru a crea iluzia unui păr mai dens, fiind o opțiune populară pentru cei care doresc să îmbunătățească aspectul părului fără intervenții chirurgicale.

CRBL a ales să împărtășească aceste experiențe cu publicul, oferind detalii despre procesul său de transformare și despre planurile sale viitoare în domeniul esteticii.

“Am intrat așa, într-o revizie, cu schimbări, aflu informații interesante, studiez, e bine. Am trecut peste operația asta de blefaroplastie și e bine. Am început un tratament de micropigmentare. Eu voiam demult să mă tatuez pe cap și am zis că dacă a apărut micropigmentarea, de ce m-aș tatua pe cap. Am început să studiez toată povestea asta și am avut o ședință deja. Am zburat până la Cluj să fac această intervenție. Am făcut prima etapă, mai am încă două.”, a spus CRBL la Antena Stars, potrivit spynews.ro.