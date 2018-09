“Am rămas înțepenit în baie!” Mihai Onilă susține că a primit un mesaj de la fiica sa, Ioana Emily Hope, moartă în noiembrie 2016

Mihai Onilă a dezvăluit că a primit un mesaj de la Ioana Emily Hope, din lumea de dincolo. În noiembrie 2016, fiica artistului a decedat la vârsta de 10 ani, din cauza unei boli incurabile.

„Stăteam în baie și plângeam, sufeream. Eu cu Ioana comunicam înainte ca ea să se nască. Aceeași voce m-a întrebat: ‘Tati, mă auzi? Sunt aici cu tine. Tu simți că eu mai sufăr?’. Am răspuns ‘Nu’. ‘Simți că mai am dureri?’. ‘Nu, simt că ești bine’. ‘Atunci de ce joci rolul celui care suferă în locul meu dacă eu sunt bine?’. Atunci am rămas înțepenit în baie„, a povestit Mihai Onilă la un post de televiziune.

În noiembrie 2016, Ioana Emily Hope, fiica în vârstă de 10 ani a lui Mihai Onilă, a murit după ce s-a chinuit timp de şase luni cu o boală incurabilă. Medicii au descoperit în luna mai că Ioana avea cancer în centrul creierului, iar afecţiunea era inoperabilă. Medicii le-au spus atunci lui Mihai Onilă şi soţiei sale, care sunt stabiliţi de ani buni în Belgia, să se aştepte la ce e mai rău. Inevitabilul s-a întâmplat şase luni mai tărziu, şi cerul a căzut peste Mihai Onilă!

Surprinzător, însă, artistul şi-a revenit! Totul are însă o explicaţie, şi anume credinţa în Dumnezeu. Mihai Onilă este convins că fiica lui a plecat doar fizic din această lume, dar spiritual a rămas alături de el, iar existenţa ei continuă într-o altă dimensiune. Credinţa l-a ajutat să treacă peste şoc şi să meargă mai departe!