Amalia Enache, cunoscuta știristă de la ProTV a povestit că a trăit, timp de 10 ani, cu spaima că va muri. Ea își pierduse mama, în urma unei lungi suferințe provocată de cancer. Amalia s-a liniștit abia după ce a făcut testul.

“Când medicul îmi explicase la telefon care este starea mamei mele (n.r. cancer ovarian în stadiul 4), a fost ca şi când mi-ar fi zis că a murit deja într-un accident. Nu mi-a lăsat nici cea mai mică speranţă. Cancerul părea până atunci una dintre acele ameninţări care li se întâmplă doar altora. Mama avea 58 de ani, mergea la serviciu, fuseserăm în două vacanţe în străinătate în acel an, primele ieşiri din ţară pentru ea, părea într-o formă dintre cele mai bune”, spune Amalia Enache, pentru click.ro. (CITEȘTE ȘI: CLIPE DE COȘMAR TRĂITE DE AMALIA ENACHE ÎN CARTIERUL TRAFICANȚILOR DE DROGURI DIN BRAZILIA: ”ÎL VEDEAM CĂ SE UITĂ…”)

Atunci, Amalia a început să se informeze, de teamă să nu aibă soarta celei care i-a dat viață.

“Era în urmă cu 10 ani şi în România nu se putea încă face testarea genetică. Apoi, mi s-a părut prea scump şi complicat de trimis în străinătate. 10 ani am trăit nu cu această spaimă, nu, ci cu certitudinea că acesta îmi era destinul. Am văzut la mama mea galopul spre final, chinul, neputinţa medicilor. Am văzut moartea în forma ei cea mai insinuoasă şi perfidă şi necruţătoare. Mereu cu gândul că poate este pur şi simplu o fatalitate cu care nu ai cum să lupţi”, a dezvăluit prezentatoarea PRO TV.

Analize făcute în această vară

Amalia Enache și-a făcut testele genetice în această vară. “Că aş putea să-mi las copilul singur pe lume, a fost un gând ce m-a bântuit. Am întrebat iar medicul, mi-am întrebat prietenii, aşa am ajuns la Genetic Center, unde mi-am făcut testările BRCA1 şi BRCA2. Analiza în sine este un fleac: o probă de sânge. Aşteptarea, trei săptămâni este poate cu emoţii. Eu, v-am spus, aveam deja certitudinea că am această mutaţie, aşă că nu m-am frământat prea tare, mi-am văzut de viaţă fără să mă gândesc decât în treacăt că sunt în faţa unui moment de cumpănă. Ştiu ce înseamnă să simţi că nu poţi respira de emoţii până vin nişte rezultate de la amniocenteză, am trăit asta în sarcină. Acum, în schimb, mă gândeam doar cum să primesc vestea deja anticipată de mine cât mai împăcată”, a dezvăluit Amalia. (CITEȘTE ȘI: CE MĂNÂNCĂ AMALIA ENACHE CA SĂ ARATE BINE: „FĂRĂ HRANĂ PROCESATĂ!”)

“Nu au fost identificate variante patogene în genele analizate care să ateste caracterul ereditar pentru cancerul de sân sau ovar”. “Ştiti când spuneţi că nimic nu vă doriţi mai mult decât sănătate? Ei bine, anul acesta eu am primit cel mai frumos cadou din lume de ziua mea odată cu această veste. Drobul de sare s-a sfărâmat”, a povestit vedeta. A fost vestea care a liniștit-o.