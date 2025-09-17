Amenzi usturătoare pentru cei care vin cu așa ceva la înmormântări. Legea a fost deja aplicată în mai multe cimitire

Autoritățile din România au de gând să schimbe legile în ceea ce pivește obiceiurile de la înmormântări. Dacă nu sunt respectate noile reguli din cimitire, cetățenii vor avea de plătit amenzi usturătoare. Iată despre ce este vorba!

Mai multe orașe din România au interzis utilizarea coroanelor funerare artificiale la înmormântări. Legea a fost aplicată deja începând cu 1 septembrie 2025 în Cavnic, județul Maramureș și vizează toate cele 11 cimitire aflate pe raza localității.

Fără coroane funerare la înmormântări

Cetățenii nu mai au voie să aducă la înmormântare coroane funerare din plastic. Decizia a fost luată din cauza costurilor suplimentare generate de colectarea și eliminarea acestora – sarcină care intră în atribuțiile Primăriei, generând cheltuieli inutile.

De asemenea, autoritățile din Timișoara au de gând să implementeze o lege prin care se dorește eliminarea coroanelor funerare de la înmormântări. Regulamentul a fost propus de reprezentanții celor 6 cimitire din oraș, iar măsura are ca scop reducerea poluării și cantităților de deșeuri generate în cimitire, în special după ce are loc o incinerare. Oficialii încurajează adoptarea unor practici mai curate și mai ecologice, ce pot implica alte tipuri de omagii aduse persoanelor degedate; aranjamente sau buchete din flori naturale.

Măsura a fost luată în contextul preocupărilor legate de impactul negativ al deșeurilor funerare asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.195/2005 privind protecția mediului.

”Măsura are ca obiectiv reducerea poluării și a cantității de deșeuri generate în cimitire, precum și scăderea cheltuielilor de salubrizare, care depășesc 22.000 de lei/lună”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei din Timișoara, Silvana Andreaș.

În Arad, condilierii locali își doresc să implementeze o lege prin care se interzice complet orice fel de coroană funerară (fie din plastic sau flori naturale). Cei care nu respectă legea se vor alege cu o amendă de până la 1.000 de lei.

În Păulești, județul Satu Mare, oficialii au interzis complet coroanele funerare, iar în schimbul lor comunitatea a fost încurajată să facă donații pentru rudele îndoliate sau să aducă o floare albă.