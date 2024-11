Americanu din La bloc, la un pas de moarte! Emil Mitrache a avut o intervenție pe cord deschis

Clipe de coșmar pentru Emil Mitrache! Actorul Emil Mitrache, cunoscut pentru rolul său iconic din serialul „La Bloc”, a trecut recent printr-o experiență dramatică care i-a pus viața în pericol.

Celebrul actor, în vârstă de 59 de ani, a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la inimă care a necesitat o intervenție chirurgicală pe cord deschis. Descoperirea bolii a fost una întâmplătoare, însă rapiditatea cu care s-a intervenit a fost crucială pentru salvarea vieții sale.

Totul a început cu o vizită la o clinică medicală din apropierea locuinței sale, unde o simplă investigație de rutină a scos la iveală faptul că actorul avea aorta mărită, o problemă cardiovasculară gravă cunoscută pentru evoluția sa „tăcută” și imprevizibilă. Medicii au observat că această dilatare a arterei putea duce, în orice moment, la o ruptură fatală. În urma unui tomograf computerizat (CT), s-a constatat o creștere accelerată a dimensiunii aortei într-un interval scurt de timp, ceea ce a determinat echipa medicală să recomande intervenția imediată.

Intervenția chirurgicală a fost extrem de complexă, durând aproximativ opt ore. Medicii au trebuit să folosească un aparat special pentru a menține circulația sângelui, în timp ce reparau problema la inimă. Astfel de operații sunt costisitoare, cu prețuri estimate între 10.000 și 12.000 de euro, însă, din fericire, actorul a primit sprijin financiar din partea unui prieten apropiat, care s-a oferit să acopere cheltuielile medicale. Această generozitate a fost salvatoare pentru Emil Mitrache, care recunoaște că fără intervenția rapidă nu ar fi supraviețuit.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize! Nu aveam nimic. Ăsta este criminalul tăcut. Nu te doare. Doar se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus. Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică (58-60). În două luni se mărise cam 7-8 mm. De la 10.000-12.000 de euro (n.r.- cât costă operația)… Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: „Du-te, îți plătesc eu!”. A durat operația aproape opt ore, numai până îți face legăturile să-ți schimbe circulația sângelui printr-un aparat…”, a declarat Emil Mitrache la podcast-ul lui Cătălin Măruță.