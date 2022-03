Nu este un secret pentru nimeni că artiștii au avut dintotdeauna un statut privilegiat, lucru confirmat și de Adrian Romcescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cântărețul povestește în detaliu cum arăta viața unui artist de calibru național în vremea dictaturii comuniste, când piața era una destul de restrânsă, dar popularitatea extrem de pronunțată. Adrian Romcescu a fost, timp de trei decenii, rezident al Danemarcei, țară în care și-a găsit și sufletul-pereche, în pofida faptului că româncele îi făceau curte asiduă, datorită statutului, dar și unui șarm personal, pe care artistul îl „minimizează”, spunând că nu l-a folosit la maximum.

Adrian Romcescu dezvăluie ce beneficii avea un cântăreț cunoscut înainte de 1990, aspect care venea, inevitabil, „la pachet” și cu inconveniente majore. Deși România îl privea ca pe o adevărată vedetă, artistul ales Danemarca, unde a reușit să „evadeze” de sub semnul celebrității, soția sa îndrăgostindu-se de omul, nu de starul Adrian Romcescu.

“Eu nu am fost niciodată un cuceritor!”

Adrian Romcescu a ales să plece în Danemarca la finele anului 1986, întorcându-se de mai multe ori pe plaiurile natale, mai ales după căderea comunismului, când activitatea muzicală își intrase într-un flux alert. Ghidat de dorul de țară și mânat de problemele prin care România trecea la momentul respectiv, artistul a decis să rămână pentru mai bine de 30 de ani sub egida cetățeniei daneze.

Mulți dintre simpatizanți l-au criticat în repetate rânduri pentru decizia luată, însă artistul le răspunde, mizând pe sinceritate, dar și pe relatarea unor povești despre cum erau tratați preferențial artiștii vremii, pe plaiuri mioritice.

“Eu nu am fost niciodată un cuceritor, pentru că, în primul rând, m-au agățat ele pe mine. N-a trebuit să învăț, chiar mă gândeam câteodată: «Bă, cum aș putea eu să mă agăț de una, ce să-i spun?» Nu știam, că ele veneau la mine. Asta a fost o treabă haioasă!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Adrian Romcescu.

“În România, toate aveau un gând ascuns!”

Gitte pare să se fi îndrăgostit sincer de Adrian Romcescu, fără a ști ce statut deținea acesta în România. Cei doi au o căsnicie de mai bine de trei decenii, însă Adrian Romcescu pare să fie nostalgic după începuturile sale și ale sufletului său pereche, o persoană extrem de sinceră, după cum o declară chiar artistul.

“Fata asta nu știa cine sunt. Și tocmai de aici mi s-a părut că vine sinceritatea sentimentului ei: «Domne, ăsta e doar un bărbat pe care îl plac și îl iubesc!» În România, toate aveau și un gând ascuns: «Bă, Adrian Romcescu are și bani, are și aia, are și aia, deschide uși!» Acolo eram neica nimeni, asta mi-a plăcut, m-a incitat chiar! M-am îndrăgostit de ea absolut sincer și fără vreun interes!”, a conchis artistul.

