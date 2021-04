Amna nu a făcut mulți purici la Survivor România, dar, în perioada scurtă petrecută în Republica Dominicană, și-a format o părere despre fiecare concurent. Ce a spus, însă, despre Jador?

Prima concurentă eliminată din competiția transmisă pe Kanal D, din motive medicale, însă, avea să facă declarația șoc: despre ea și Jador! Cu el ar vrea Amna să aibă un copil, în ciuda faptului că pe manelist nu prea-l suportă nimeni de acolo, grație conflictelor frecvente care au apărut. Întrebată cu cine ar face un copil dacă ar fi să aleagă între Zanni și Jador, Amna a răspuns fără să stea pe gânduri: Jador. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL URIAȘ LA SURVIVOR ROMÂNIA. FANII LUI JADOR S-AU SĂTURAT DE FIGURILE ARTISTULUI: „CAMPION LA SPĂLAT ȘOSETE”)

Amna a ales: Jador sau Zanni? Cu cine ar face un bebeluș

Iată întrebarea la care Amna l-a ales pe Jador: ”În urma unui atac extraterestru, rămâneți tu, Zanni și Jador. Trebuie să asiguri perpetuarea speciei. Pe cine alegi?” Iar răspunsul a fost fără ezitare, ”pe Jador, e fratele meu!” (NU RATA: CE MESAJ AMUZANT I-A TRANSMIS BOGDAN MOCANU LUI JADOR DE ZIUA LUI. MANELISTUL A ÎMPLINIT 26 DE ANI. VIDEO)

Amna, de fapt, mărturisea, imediat ce a părăsit competiția, că este o chimie între ea și Jador. Și imediat l-a caracterizat ca fiind un tip foarte mișto. ”Jador este foarte ok, am avut o chimie foarte strânsă cu el și, da, este un om foarte mișto!”, a spus Amna. Iar Faimosul i-a întors complimentul. ”Mă bucur că a plecat, pentru că avea probleme grave de sănătate și trebuia să meargă să le rezolve. Mă bucur că a venit aici și am cunoscut-o. Este o fată extraordinară. Este o fată foarte bună, cu suflet mare, are școala vieții, îmi pare bine că a venit aici”, spunea Jador.