Amna, de urgență la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă cântăreața

Amna (38 de ani) și-a băgat fanii în sperieți. Cântăreața le-a dezvăluit fanilor, de pe rețelele de socializare, că a ajuns la spital, vinerea aceasta. Fosta concurentă de la „Survivor România” nu este în cea mai bună condiție fizică, motiv pentru care a avut nevoie de investigații medicale.

Andreea Cristina Frunzăreanu, cunoscută sub numele de Amna, este mereu activă pe rețelele de socializare, unde le povestește urmăritorilor experiențele sale. În data de 4 noiembrie, fosta concurentă de la „Survivor România” 2021 le-a mărturisit intrenauților că a ajuns în spital, motiv pentru care mulți s-au speriat.

„Dragii mei, nu o să ghiciți unde mă aflu, pentru că nici eu nu am știut că o să mă aflu. Facem un RMN astăzi, unde vom face niște investigații. Am amețeli în ultima vreme și vedem ce se întâmplă cu coloana mea”, a spus Amna pe Instagram.

Amna: „Mi-am luat inima în dinți și am mers să vedem ce se întâmplă”

Cântăreața a mărturisit că și-a făcut curajul de a merge la spital, pentru mai multe investigații. Motivul pentru care a luat această decizie este că are stări de amețeală de mai bine de două luni. Ca urmare, și-a făcut un RMN și alte analize.

„Mai oameni buni, este mult mai bine să prevenim decât să tratăm, asta știm cu toții, doar că n-ai timp, o lași pe altădată, altădată se transforma în niciodată și ajungi să te neglijezi. Ei bine, povestea fiecărui om. Azi mi-am luat inima în dinți și am mers să vedem ce se întâmplă. Am stări de amețeală de două luni de zile, dar deja s-a îngroșat gluma, plus că eu nu am treabă dacă nu dorm, parcă sunt mai fresh. În ultima vreme, ce să vezi, amețeli și mă simt slăbită și am zis că trebuie să ne verificăm”, a spus artista.

