Ana Baniciu este în doliu. Mama cântăreței s-a stins din viață

Mama Anei Baniciu a trecut astăzi în neființă. Cântăreața a făcut anunțul trist pe pagina sa de Instagram. Blondina a scris câteva rânduri sfâșietoare, alături de o poză cu Adina, femeia care i-a dat viață.

Ana Baniciu trece prin unul dintre cele mai grele episoade ale vieții sale. Femeia care i-a dat viață a decedat. Artista a făcut public anunțul morții Adinei, mama sa și a scris câteva gânduri de rămas bun, alături de o fotografie în care se aflau amândouă.

Ana Baniciu trece prin clipe cumplite

Blondina a precizat că mama ei și-a dedicat întreaga viață pentru ea și că a sprijinit-o mereu. De asemenea, Ana Baniciu a menționat că în ultimele două săptămâni a stat doar alături de părintele ei și că i-a fost alături până la ultima suflare. La finalul mesajului postat pe Instagram, Ana și-a luat rămas bun de la Adina și i-a mulțumit pentru tot.

”Adina, mama care și-a dedicat întreaga viață copilei ei, care a sprjinit-o și a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în același ritm și ne-am spus tot ce era frumos și poate am mai uitat sa spunem.

Am fost alături de ea până la ultima suflare și am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas și mă ghidează!

Mama mea sfântă și bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima și cea mai importantă lecție, lecția vieții și înțelepciunea atunci când vine vorba de moarte! De mulțumit, am să îți mulțumesc în fiecare zi din viața mea pentru că ai fost, ești și vei fi lângă Ana ta care are planuri mari și care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, așa cum a făcut-o și până acum! Te iubesc cu toată ființa mea, în fiecare secundă”, a scris Ana Baniciu, pe rețeaua de socializare.

