Ana Baniciu, la un pas de moarte: „Am făcut un hematom lângă creier”

Ana Baniciu şi-a adus aminte în cadrul unui interviu recent despre copilăria sa. Artista a vorbit despre un episod nefericit care i-ar fi putut aduce chiar moartea. În acelaşi timp, vedeta a mărturisit că a fost un copil extrem de cuminte, care nu făcea mari năzbâtii.

Fiica lui Mircea Baniciu a făcut dezvăluiri mai puţin ştiute despre copilăria ei. Deşi nu le-a dat emoţii părinţilor ei în acea perioadă a vieţii, a existat un moment în care aceştia au fost distruşi de spaimă.

Ana Baniciu a povestit faptul că într-o seară s-a accidentat destul de grav în casă.

„O trăznaie pe care mi-o amintesc este faptul că am machiat toate păpușile Barbie, o colecție întreagă, cu ojă , cu prietenă mea cea mai bună, într-un moment în care am rămas singure. După care, în momentul în care am vrut să le dăm machiajul jos, evident cu acetonă… s-au șters fețele păpușilor cu totul. Practic au fost distruse!

Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!”, a povestit Ana Baniciu pentru fanatik.ro.

CITEŞTE ŞI: CUM SE ÎNŢELEGE ANA BANICIU CU SOCRII: „NU AM MAI ÎNTÂLNIT…”

„Am fost un copil extrem de cuminte!”

De asemenea, Ana Baniciu a mărturisit că a fost un copil extrem de cuminte, care învăța foarte bine și nu avea timp de năzbâtii ca ceilalți copii. Totuşi au existat câteva episoade de care acum îşi aduce aminte cu zâmbetul pe buze.

„Culmea, am fost un copil extrem de cuminte! Mereu le amintesc alor mei că au fost și sunt niște părinți norocoși! Nu am făcut mari năzbâtii pentru că nici nu aveam mult timp la dispoziție, am fost un copil extrem de ocupat… școala germană, școli de pian, muzică, canto, actorie, cor , plecări din țară. Așa că nu am avut timp de spatele blocului’ sau de multă joacă cu păpușile, cu toate că tanjeam uneori după astfel de activități”, a declarat Ana Baniciu.

Sursă foto: Instagram