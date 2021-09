CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT imagini. Tatuaje, corpuri bronzate și forme de invidiat, pe toate la un loc noi pentru voi le-am adunat!

o super-bunăciune de pe Instagram! Este ultima zi din săptămână, iar noi vrem să o încheiați așa cum se cuvine! Cum altfel decât bucurându-vă cu o super-galerie foto în care rolul principal îl joacă

Azi v-o prezentăm pe Ana Maria, o tânără din Târgu Jiu care arată demențial și care, cu multă muncă și ambiție pentru a deveni cea mai bună versiune a ei, a reușit să atragă privirile tuturor!

Ana Maria este tânăra cu cel mai fit posterior!

Pe contul ei de Instagram, Ana Maria are 28.000 de urmăritori care se delectează, zilnic, cu postările ei super sexy. Tânăra trage din greu la sală, așa că nu este de mirare că deține un trup de invidiat.

Mai mult, Ana Maria a devenit cunoscută pentru formele sale și chiar a oferit un interviu, acum ceva timp, despre cum a ajuns să arate atât de bine și cum s-a apucat de sport. Iar pentru cei care sunt curioși de cum arată bunăciunea noastră, avem un singur sfat: să arunce rapid o privire în galeria foto!

,,Iubitul meu este culturist și m-a convins și pe mine să fac sport. Într -o zi mi -am luat inima în dinți și l-am însoțit la antrenamente. Mi -a plăcut ce am văzut , așa că am început să lucrez la aparatele fitness. Datorită exercițiilor fizice și alimentației sănătoase am început să pierd rapid din kilograme.

Acum pot să spun că sunt mulțumită de condiția mea fizică , lucru ce îmi dă și mai multă încredere în tot ceea ce fac. Mă consider o femeie norocoasă . Am un job care îmi place, familia îmi este alaturi , iar bărbatul pe care îl iubesc mă susține necondiționat” a spus acum ceva timp Ana Maria, pentru TV Sud.