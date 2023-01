Ana Maria Mărgean de la „Românii au Talent” a dat lovitura! Ce oportunitate a primit fosta câștigătoare de la PRO TV

Ana Maria Mărgean a devenit cunoscută de o țară întreagă după de a câștigat „Românii au Talent”, în urmă cu un an. Tânăra de 12 ani i-a impresionat pe jurați prin numărul său inedit, cel de ventriloc, care a propulsat-o direct în semifinală, primind Golden Buzz. Pentru 2023, se pare că vedeta de la PRO TV are un plan măreț!

După ce a cucerit ultima ediție de la „Românii au Talent”, Ana Maria Mărgean visează la succesul internațional! La doar 12 ani, tânăra urmează să-și îndeplinească cel mai mare vis și să urce pe scena „America’s Got Talent”, într-o ediție cu totul specială!

(CITEȘTE ȘI: Ireal ce a făcut Ana Maria Mărgean, ultima câştigătoare Românii au Talent, cu banii! Nu mai are un leu)

Ana Maria Mărgeanu participă la „America’s Got Talent”. Ce presupune ediția specială

Câștigătoarea „Românii au Talent” va participa la ediția specială de anul acesta a versiunii americane a emisiunii, alături de alți 59 de câștigători ai emisiunilor de talente din toată lumea. De când era mică și-a dorit să ajungă în acest punct, așa cum a dezvăluit în cadrul unui interviu.

„Eu de mică am participat la festivaluri pentru a câștiga experiență și pentru a mă expune cât mai mult. După ce am exersat ventrilocia, am decis să particip ca o cântăreață ventriloc și am avut și succes.

Nimeni nu prea practică această artă la noi, în România, și mi s-a părut o idee foarte bună. Voi participa, în ianuarie, la ediția specială la „America’s Got Talent”, acolo unde voi concura cu peste 60 de talente din toată lumea, câștigătoarele Got Talent. Eu mereu când merg să cânt o fac cu plăcere. În viitor, mă văd să merg mai departe cu muzica, dar și cu ventroilocia. Vreau să ajung pe cele mai mari scene din lume. Muncesc foarte mult și îmi doresc să fiu acolo”, a povestit Ana Maria Mărgean pentru , a povestit Ana Maria Mărgean pentru click.ro.

(CITEȘTE ȘI: Ce și-a cumpărat Ana Maria Mărgean după ce a câștigat „Românii au talent”. Abia aștepta să aibă parte de el)