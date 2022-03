Ireal ce a făcut Ana Maria Mărgean, ultima câştigătoare Românii au Talent, cu banii! Nu mai are un leu

Ana Maria Mărgean, fosta concurentă de la Românii au Talent, le-a mărturisit lui Smiley și lui Pavel Bartoș ce a făcut cu cei 120.000 de euro și cum a reușit să îi cheltuie în mai puțin de un an.

Fosta concurentă le-a povestit prezentatorilor că a investit banii pe care i-a câștigat într-o căsuță smart, în care locuiește împreună cu familia sa. Imobilul este situat în Clinceni, iar Ana Maria spune că este dotat cu tot ce este necesar. Fiind o casă smart, tehnologia le face treburile gospodărești să fie cu mult mai ușoare.

„După ce am câștigat, nu știam ce să fac cu ei. Acum i-am investit într-o căsuță smart, pentru mine și familia mea. Este o căsuță mult mai eficientă din punct de vedere al tehnologiei. Este o căsuță în Clinceni și are tot ce îi trebuie”, a povestit Ana Maria Mărgean.

Cum a câștigat Ana Maria Mărgean Românii au Talent?

Tânăra de 11 ani i-a impresionat pe jurați prin numărul său inedit de ventrilocie. Andra a fost atât de încântată de moment, încât i-a direct un Golden Buzz cu care a ajuns în semifinală.

„În acel moment, eu nu mai auzeam, nu mai simțeam nimic. Pur și simplu nu știam ce se întâmplă și când mi-am auzit numele… Chiar m-am pierdut total, nu știam ce se întâmplă. Lizzy n-a fost foarte emoționată, dar m-a încurajat pe mine”, a povestit fetița.

Pentru a câștiga competiția, fetița a fost ajutată de păpușa sa, Lizzy și de cursurile de ventrilocie pe care le-a urmărit pe youtube, timp de doi ani.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a spus fetița.