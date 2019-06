Ana Mocanu a dezvăluit motivul despărțirii de iubitul ei: ”M-a turbat, m-a obosit psihic”

Fosta asistentă TV a dat prima declarație cu privire la motivele care au făcut-o să-și dorească să se despartă de iubitul ei, după trei ani de relație.

Cea mai mare problemă în relaţia Anei Mocanu pare să fi fost gelozia, peste care nu a mai putut trece, deoarece discuțiile deveneau din ce în ce mai tensionate. Fosta asistentă TV recunoaşte că a făcut şi ea greşeli, însă nu a mai putut suporta faptul că ea nu avea voie să fac absolut nimic.

„Normal că zâmbesc. De ce n-aş zâmbi? Este prima declaraţie pe care o fac referitor pe subiectul acesta, să înţeleagă şi lumea. Noi am avut o relaţie extrem de frumoasă timp de trei ani de zile. Între timp au început discuţiile. Plecarea mea a fost una foarte bruscă, eu după trei săptămâni m-am mutat din ţară. Am plecat şi m-am trezit acolo singură, sufeream foarte mult. Nu aveam pe nimeni, nu mă suna nimeni. Mă recunoşteau oameni, era plin de români. Nu m-am putut adapta. Am depus toate eforturile. I-am zis: îmi pare ruă, nu pot, dac vrei să te întorci cu mine, întoarce-te. s-a întors cu mine. El nu a putut să se adapteze aici pentru că stătea de 13 ani acolo. Am avut enorm de multe discuţii. Gelozia a fost unul dintre motivele care m-a terminat psihic. Pleca mai mereu, eram la distanţă. Nu îi plăcea. Eu nu aveam voie să merg la nicio petrecere, nu aveam voie să mă machiez, să fac nimic. Am încercat, dar n-a fost să fie. Este important să faci ce simţi în momentul respectiv, nu există reguli în iubire. Iubirea noastră nu a mai fost. Stăteam împreună pentru că trebuia să stăm şi eram obişnuiţi, aveam un business împreună. La un moment dat, acum două săptămâni, ne-am certat extraordinar de tare şi a doua zi am vorbit prieteneşte. Noi aveam nevoie. Era o relaţie care ne încurca pe amândoi. El era extrem de gelos. Aveam un grup de prieteni şi nu puteam să merg la o zi de naştere. La orice bărbat m-aş fi uitat… vrei să ai ceva cu el! Apropiaţii ştiu„, a spus Ana Mocanu la Star Matinal.

Și chiar dacă a decis să pună punct relației din cauza scandalurilor, la final cei doi s-au despărțit… prietenește.

„Este un om extraordinar de bun şi îi mulţumesc pentru toate momentele frumoase pe care le-am tărit împreună. Eu sunt un om mai practic, el e mai sensibil. L-am rănit de foarte multe ori, dar fără să vreau. Da, ne-am jignit, şi el pe mine, şi eu pe el. Gelozia m-a terminat, m-a turbat, m-a obosit psihic. Nu mai puteam să fac faţă„, a mai povestit Ana Mocanu.

În urmă cu trei ani, vedeta a anunțat pe toată lumea că ea se va muta în Spania, alături de iubitul ei, Ionuț. Acum, Ana o va lua din nou de la zero, însă în România.