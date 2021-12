Ana Morodan nu se dezminte nici de Revelion! “Contesa Digitală” spune pas luxului și opulenței în noaptea dintre ani și va petrece într-un mod atipic, ar spune unii. Vrea să aibă parte de multă liniște, iar variantele pe care le ia în calcul se potrivesc perfect! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebra bloggeriță a dezvăluit cum simte să petreacă în această noapte.

2021 a fost anul în care Ana Morodan s-a „vulnerabilizat”, poate, cel mai mult. A acceptat invitația moderatorilor TV, dar și a vedetelor care au podcast-uri, iar, prin intermediul acestora, oamenii au ajuns să o cunoască mult mai în profunzime.

„Vreau să stau în liniște de Revelion”

“Contesa Digitală” s-a deschis și față de reporterii CANCAN.RO pe parcursul acestui an și a făcut dezvăluiri exclusive. La fel cum a făcut-o și de această dată! Ana Morodan recunoaște că anul ce stă să se încheie nu a fost unul simplu și poate de aceea simte nevoia să petreacă noaptea aceasta în liniște.

„După toți anii în care am ieșit, am fost la petreceri, la restaurante, am fost la party-uri acasă, am fost la costume party, anul acesta, pentru că a fost «The year of magical thinking» (n.r. Anul gândirii magice) ca să o citez pe Joan Didion, vreau să stau în liniște de Revelion.

Am două variante, încă nu m-am decis! Ori îl chem pe maseur și-mi face de la 11 până la 1 noaptea masaj în demență, să trec pe relaxare în anul următor, ori o să merg la unul dintre prietenii noștri acasă și, într-un cerc foarte restrâns, ca niște oameni trecuți prin viață și sătui de petreceri, ne vom petrece Revelionul în liniște, la cină, râzând”, ne-a dezvăluit Ana Morodan.

„Mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă”

E supranumită “Contesa Digitală”, iar viața în lux și opulență o caracterizează. A dat boom-ul în online în urmă cu câțiva ani, iar, de atunci, conturile i s-au umplut atât de mult, încât își poate permite orice moft. Cu toate acestea, Ana Morodan rămâne un om modest. “Mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele, la televizor. Fac niște bani mulțumitori pentru mine, care îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Bani care îmi sunt OK pentru mine. Eu vreau să fac bani mulți. Să zicem că pot să merg direct de la această emisiune la aeroport, să plec la Paris, la Ritz și să stau acolo două zile și să nu ies din cameră. (NU RATA: DE CE NU VREA ANA MORODAN, ÎN RUPTUL CAPULUI, SĂ DEVINĂ MAMĂ) Pot să-mi cumpăr cam tot ce-mi doresc, inclusiv liniștea. Totul are un preț, trebuie doar să știi cum să negociezi. Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă”, a spus Ana Morodan, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

