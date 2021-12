E supranumită “Contesa Digitală”, iar viața în lux și opulență o caracterizează. A dat boom-ul în online în urmă cu câțiva ani, iar, de atunci, conturile i s-au umplut atât de mult, încât își poate permite orice moft. Cu toate acestea, Ana Morodan rămâne un om modest.

Bani, mașini de lux și haine de firmă – sunt doar câteva dintre satisfacțiile materiale pe care le are Ana Morodan de când a devenit influencer. Are afaceri în online și știe cum să semneze contractele astfel încât conturile să-i fie pline constant. Cu toate acestea, nu dezvăluie niciodată câți bani are, din modestie, spune ea.

“Mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele, la televizor. Fac niște bani mulțumitori pentru mine, care îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Bani care îmi sunt OK pentru mine. Eu vreau să fac bani mulți. Să zicem că pot să merg direct de la această emisiune la aeroport, să plec la Paris, la Ritz și să stau acolo două zile și să nu ies din cameră.

Pot să-mi cumpăr cam tot ce-mi doresc, inclusiv liniștea. Totul are un preț, trebuie doar să știi cum să negociezi. Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă”, a spus Ana Morodan, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

