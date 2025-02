Ana Porgras este însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță + Cine e tatăl copilului

Ana Porgras (31 de ani) este însărcinată cu primul ei copil. Fosta concurentă de la Survivor All Stars a ținut totul secret, însă recent a făcut publică prima imagine cu burtica de gravidă. Cine este, de fapt, tatăl copilului?



Ana Porgras este în culmea fericirii. Fosta concurentă de la Survivor All Stars este gravidă cu primul ei copil. Până acum, sarcina a fost ținută în mare secret, însă recent a încărcat pe social media prima fotografie cu burtica de gravidă.

Fosta gimnastă a încercat să fie extrem de discretă în ceea ce privește viața sa personală și nu a dezvăluit niciodată identitatea iubitului ei. Se pare că aceasta trăiește o poveste de dragoste alături de un tânăr din Brașov.

Ana Porgras a ajuns în atenția publicului după ce a participat la Survivor România și Survivor All Stars, însă puțini sunt cei care știu povestea de viață din spatele celei care a fost numită om de bază în ambele ediții ale competiției.

Originară din Bârlad, după un parcurs impresionant în gimnastică, Ana Porgras s-a retras din sport pe vremea când avea 18 ani. În anul 2010, fosta sportivă a câștigat medalia de aur la bârnă de la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010.

De asemenea, a mai câștigat medalia de bronz cu echipa la Campionatele Europene, și la paralele în cadrul Campionatului Mondial de Gimnastică de la Londra. Un an mai tâzriu, în 2011, din cauza unei accidentări suferite în finala Campionatului European, Ana Porgras a fost nevoită să se retragă din sportul de performanță

”Cel mai greu a fost momentul când am renunțat. Am luat decizia de pe o zi pe alta. Nu mai puteam nici fizic, simțeam că mă dezintegrez, și nici psihic. În primele luni nu mi-a fost greu, îmi doream să plec, să am o viață normală. Acum realizez că a fost o decizie luată în pripă și putem să mai stăm câteva luni până la Olimpiadă”, spunea Ana Porgras în urmă cu ceva timp.